Detectan uso de miles de cuentas en Twitter en un intento de reposicionar al PRI

Signa_Lab ubicó 26 mil 842 cuentas en Twitter que de forma sistemática apoyan al PRI o al gobierno de Alfredo del Mazo en el Edomex

Animal Político

14/07/2020 | 10:21 AM

A dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales en México, el PRI, partido que gobernó durante más de 70 años ininterrumpidos al país, y que luego de 12 años regresó al poder, de 2012 a 2018, bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, parece estar en una fase de repliegue del escenario más visible de la discusión pública nacional, sin un líder identificable y cargando a cuestas una imagen sobre todo negativa y con muy poca legitimidad.

Sin embargo, en las redes sociales empieza a emerger una estrategia de reposicionamiento.

La derrota del PRI en 2018 fue consecuencia, en cierta medida, del hartazgo de la ciudadanía debido a escándalos del propio Presidente y de su entonces esposa, Angélica Rivera; a miembros de su círculo más cercano, como el primer secretario de Hacienda y luego canciller, Luis Videgaray; a un incremento en la violencia y continuidad en la estrategia militarizada, fallida, de contención de ésta; a la falta de resolución efectiva de casos de violaciones a derechos humanos que marcaron la vida nacional, como Ayotzinapa y Tlatlaya; a la corrupción de personajes que aparecieron como aliados en un primer momento del sexenio y ahora son prófugos de la justicia o están enfrentando procesos penales, como Javier Duarte, exgobernador de Veracruz; César Duarte, ex Gobernador de Chihuahua; Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y Emilio Lozoya, ex director de PEMEX.

Todo esto, aunado a la acumulación de apoyo de una base social en todo el país, a lo largo de al menos 18 años, por parte del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, y a una candidatura con fragmentaciones internas desde el Partido Acción Nacional, fueron algunos de los elementos que configuraron la victoria contundente de López Obrador, y la derrota (en un lejano tercer lugar en votos) del PRI.

Sin embargo, a dos años del proceso electoral, el contexto de polarización en la política nacional que tiende en muchas situaciones a agotar la discusión de la agenda pública en pugnas entre partidarios a favor y en contra del discurso presidencial, que ha elevado el tono violento de la discusión, sobre todo en redes sociales, y ha radicalizado, hasta niveles preocupantes las diferencias entre quienes opinen distinto acerca del actuar del mandatario, impidiendo cada vez más los matices y las posibilidades de encuentro con el otro, también ha producido un escenario que posibilita la construcción de estrategias de posicionamiento de tendencias de apoyo al PRI que, de a poco, van ganando terreno en la agenda sociodigital, mientras no toquen los temas de mayor crispación a nivel nacional.

Como parte del monitoreo constante de tendencias digitales en México y coyunturales a nivel internacional, Signa_Lab detectó desde el pasado abril de 2020 la aparición constante de tendencias de apoyo al PRI y a Alfredo del Mazo (Gobernador priista en el Estado de México). A partir de ese mes, en el Laboratorio se empezó a darle seguimiento puntual a estos comportamientos en Twitter.

En esta primera entrega evidenciamos una estrategia con un intento de reposicionamiento del PRI a través del uso de más de 26 mil cuentas genéricas utilizadas en Twitter, destacan supuestos logros y acciones gubernamentales efectivas en el Estado de México para prevenir contagios de Covid-19, y han empezado a construir un relato que, de manera implícita, aleja al PRI de los yerros, las omisiones, las posibles complicidades y delitos aún no resueltos, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Nuevo escenario, misma estrategia: Amplificar y desviar

Las cuentas genéricas en apoyo constante al PRI y al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, identificadas por Signa_Lab, se crearon, todas, a partir de enero de 2018, con una primera concentración en el mes de abril, que coincide con el periodo de campaña electoral, y a partir del 1 de julio, es decir, inmediatamente después de la derrota del PRI a nivel nacional en las elecciones federales en las que Andrés Manuel López Obrador resultó ganador.

Signa_Lab descargó, filtró y analizó los mensajes de 26,842 cuentas presentes en 20 tendencias nacionales en Twitter relacionadas con el Gobierno del Estado de México, posicionadas en los últimos tres meses y que presentan las siguientes características:

Utilizan nombres genéricos, nombres comunes de la A a la Z, acompañados de una secuencia aleatoria de ocho dígitos. Este tipo de nombres de usuario suelen ser una señal de que fueron seleccionados a partir de las sugerencias que la propia red social, Twitter, hace cuando una persona está dando de alta una cuenta. Este es un método relativamente común, pero llama la atención que 26 mil 842 cuentas, que sistemáticamente apoyan al PRI, hayan sido dadas de alta de este modo.

Los mensajes producidos por estas cuentas son, de manera sistemática, de apoyo al PRI o al gobierno de Alfredo del Mazo. En ocasiones publican el mismo tweet, o variaciones mínimas del mismo mensaje.

La mayoría de las cuentas se identifican con nombres e imágenes de mujeres, 51% de las cuentas no tienen biografía y cerca de 16% muestran en ella una redacción idéntica entre sí, con secuencias de emoticonos o frases como “feliz”, “soy feliz”, “hola”, “divertida”, “familia”, “amo a mi familia”, “auténtica”, “ser yo misma”, “soy única”.

Estas cuentas lograron producir en conjunto un volumen de 148 mil 454 tweets únicos, de los cuales 147 mil 410 (99%) no recibieron más de 10 likes, lo cual podría apuntar a la poca inserción orgánica que tuvieron en la conversación digital.

Más de 80% de estas cuentas registraron menos de 200 seguidores al momento de la descarga.

De estas 26 mil 842 cuentas genéricas, mil 436 fueron creadas en 2018 (5.34%), 11 mil 951 fueron creadas en 2019 (44.52%) y 13 mil 455 en 2020 (50.12%).

Esta gráfica muestra el volumen de tweets únicos (sin contar repeticiones por retweets) que generaron cuentas anómalas en cada una de las tendencias descargadas durante el periodo de muestra.

Destacan las etiquetas relacionadas con las “prevenciones” que el Gobierno del Estado de México anuncia tener con respecto al semáforo del Covid-19, el pago completo del bono a profesores por el Día del Maestro y el propio nombre del gobernador. Todas a favor del gobierno local y/o del partido.

Este tipo de estrategias de automatización para inflar conversaciones en Twitter son muy similares a las que fueron utilizadas en tendencias a favor del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

También llamadas “peñabots”, se trataba de cuentas y estrategias técnicamente más burdas y menos sofisticadas que las que vemos en la construcción anómala de tendencias a nivel nacional hoy en día, documentadas por Signa_Lab y otros analistas.

Lo mostrado hasta aquí es una estrategia de reposicionamiento, ¿con qué fines? ¿Impulsar a un actor político?, ¿promover programas de gobierno?, ¿ensayar de cara a las elecciones de 2021?

Como hemos dicho en informes anteriores, la manipulación de la conversación en redes puede ser evidenciada y ser comprobada. Los enfoques y metodologías aquí presentados tienen como objetivo generar información y comprensión sobre los procesos de manipulación de la conversación orgánica (natural, espontánea) en redes sociales, cuya incidencia en la construcción de la agenda pública es cada día más relevante.