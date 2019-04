Dice Alejandro Elizondo desconocer seÃ±alamientos en su contra por el Caso Ingenio

Dice Alejandro Elizondo desconocer señalamientos en su contra por el Caso Ingenio

El Juez Segundo de lo Penal de Jalisco giró órdenes de aprehensión en marzo de 2017 contra Rodolfo de la Vega y Alejandro Elizondo Macías, tras una denuncia interpuesta por Luis Puente Pérez, en la que los acusa de haber cometido un fraude con la venta ilegal de 21 hectáreas del terreno del ingenio azucarero de Los Mochis.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Este jueves, durante la inauguración de la Expoceres, Alejandro Elizondo Macías reapareció en público, y dijo desconocer los señalamientos en su contra por el Caso Ingenio.

Noroeste cuestionó a Elizondo Macías sobre la denuncia que interpuso en Jalisco su ex socio Luis Puente Pérez, por la que un juez giró órdenes de aprehensión y solicitó la colaboración de la Fiscalía General de Sinaloa.

AE: ¿De qué proceso me hablas?, no sé.

RN: De un proceso que inició en Jalisco el señor Puente en el que se le señala por el Caso Ingenio...

AE: ¿Se me señala a mí?... No, desconozco eso. No puedo hablar de eso porque no sé de qué me hablas.

El Juez Segundo de lo Penal de Jalisco giró órdenes de aprehensión en marzo de 2017 contra Rodolfo de la Vega y Alejandro Elizondo Macías, tras una denuncia interpuesta por Luis Puente Pérez, en la que los acusa de haber cometido un fraude con la venta ilegal de 21 hectáreas del terreno del ingenio azucarero de Los Mochis.

De la Vega Valladolid fue detenido la noche del 12 de diciembre de 2017, en un restaurante de Los Mochis, por elementos de la Policía Federal Ministerial, para ser presentado ante el Juez en Guadalajara; y obtuvo libertad bajo fianza.

El empresario Luis Puente Pérez ha declarado en muchas ocasiones que la Fiscalía General de Sinaloa ha sido omisa ante su denuncia, y ha acusado a las autoridades del Estado de proteger a De la Vega Valladolid y a Elizondo Macías.