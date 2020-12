Dice Raúl Elenes que no depende de él dejar o no la titularidad de Conapesca

El comisionado nacional indicó que no ha recibido comentarios del Presidente de México respecto a que tenga que dejar su cargo para suplir al Senador Rubén Rocha Moya, si se lanza a contender por la Gubernatura de Sinaloa

Belizario Reyes

El Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes Angulo, manifestó que no depende de él dejar o no dicho cargo, por lo que está trabajando con el respaldo completo del Presidente de la República.

"Sí es una situación que no depende de mí absolutamente para nada, tendríamos que esperar a las condiciones y los tiempos y los momentos, yo no tengo, ni he hecho ni estoy accionando como si fuera yo a dejar el cargo, estamos trabajando con el respaldo completo del Presidente de la República", añadió Elenes Angulo a pregunta expresa sobre si dejará dicha titularidad.

Y es que en los últimos meses se ha mencionado que si el actual Senador Rubén Rocha Mora es designado como candidato a Gobernador de Sinaloa por el Movimiento de Regeneración Nacional sería sustituido en la Cámara Alta por su suplente, Elenes Angulo, actual titular de la Conapesca.

"En esta reciente visita que tuvimos acá en el Alto Golfo (de California) no me hubo ningún comentario, el Presidente ni menciona el tema, simplemente estamos trabajando de manera normal hasta que el tiempo, si las circunstancias se da, insisto, están fuera de mi alcance, no es una cosa que yo deba decidir y se pueda presentar, insisto, desconozco y no nos afecta en nada en el desempeño que estamos realizando, el tiempo ya no depende de nosotros", reiteró Elenes Angulo la mañana de este miércoles, en conferencia de prensa en este puerto.

En la rueda de prensa se anunció el inicio de la Campaña Nacional de Regularización Pesquera.