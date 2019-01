Diego Armando Maradona asegura que va por la revancha con Dorados de Sinaloa

El director técnico del Gran Pez asegura que no pasa nada con su salud

Noroeste / Redacción

Luego de salir de una clínica en Argentina donde fue hospitalizado por unas horas, el director técnico de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, declaró que va por la revancha con el Gran Pez y que “no pasa nada” con su salud.

El “Pelusa” fue internado en un hospital de su país tras realizársele una endoscopía que confirmó una pequeña hernia estomacal producto de la operación de bypass gástrico que se realizó en Colombia en 2005.

“Fui a la Clínica a hacerme resonancias. Los boludos son como las hormigas, están en todos lados. No pasó nada. El amor no cambia: todos me desearon lo mejor. Voy por la revancha con Dorados”, declaró a la radiodifusora argentina La Red AM 910.

Sobre su retorno a Dorados del Ascenso MX, el cual había estado en duda las últimas semanas y finalmente fue confirmado este viernes, Maradona afirmó que en el lugar de Luis Islas, su antiguo auxiliar técnico, su “hermano se sumará”, sin especificar si se trata de Lalo o Manolo.

“Vuelvo a Dorados, pero cambio el cuerpo técnico. Islas ya toma vuelo solo. Seguramente mi hermano se sumará”.

Por lo pronto, el Diego no estará con el club sinaloense que este sábado debuta en el Clausura 2019 recibiendo a Toros del Celaya. Su lugar será tomado por su auxiliar técnico José María Martínez.

“En Dorados me esperan. Yo dije que no a un par de ofertas de México y están orgullosos. El presidente se porta genial conmigo, tiene 30 años, multimillonario, emprendedor”.

