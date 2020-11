FUTBOL

Diego Armando Maradona fue genio y figura dentro y fuera de la cancha

La vida del eterno '10' argentino estuvo enmarcada por un sin fin de escándalos

Noroeste / Redacción

25/11/2020 | 09:05 AM

Diego Armando Maradona fue y será uno de los mejores jugadores de la historia del futbol, gracias a su talento y su personalidad, la que lejos de los terrenos de juego le hizo protagonizar escándalos de todo tipo.

Maradona fue el quinto de ocho hijos. De aquella época de privaciones, Maradona recuerda los frecuentes dolores de panza de su madre Dalma Franco a la hora de servir la comida en la mesa familiar. Con el tiempo entendió que era una excusa para no comer y dejarle a sus hijos porciones más abundantes.

Siempre polémico, "El Pelusa" no se reprimió nunca a la hora de opinar sobre cualquier tema que considere que lo sitúe en boca de todo el mundo. Uno de los últimos episodios protagonizados por el mítico ’10’ ha sido en un vídeo bailando junto a su mujer en un estado preocupante, en el que lo más llamativo llega cuando se baja los pantalones para enseñar su parte trasera a la cámara durante unos segundos.

Antes, cuando era en seleccionador de Argentina en 2009, se encaró con la prensa y respondió a las críticas de los medios con su ya famoso: “Que la chupen y sigan chupando”. Tras lograr clasificar a la albiceleste, "El Pelusa" arremetió contra los periodistas. “Que la chupen y sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Ahora es otra película”.

Maradona ha sido protagonista de tristes episodios, como las agresiones a su pareja en 2014. Rocío Oliva difundió un video en el que se muestra al ex jugador en estado de ebriedad que comienza a golpear a la mujer.

Más recientemente, en el Mundial de Rusia 2018, Maradona quiso asistir como espectador a los partidos de Argentina, dejando varios momentos para la posteridad, como sus celebraciones extremas en el agónico partido en que el equipo argentino logró pasar la fase de grupos.

Maradona estaba muy nervioso y, al parecer, algo bebido, teniendo que ser sujetado por varias personas para evitar que no se cayera gradas abajo. Durante el evento mundialista, el "10" también se le vio bailando con una aficionada y circuló en vídeo en el que se parecía estar en un estado crítico, precisando de ayuda médica. Muchos especularon con que estuvo cerca de la muerte, algo desmentido por él mismo.

En los últimos tiempos, en su etapa en México al frente de los Dorados de Sinaloa, Maradona apareció varias veces bajo los efectos de los medicamentos, dificultando su raciocinio. Como técnico de Gimnasia y Esgrima, en febrero de este 2020, a la leyenda argentina le dieron medicinas en pleno partido.

UNA PENOSA BATALLA POR SU SALUD

Maradona dijo que comenzó a consumir drogas a los 24 años. “Ha sido el error más grande de mi vida”, afirmó.

En 1991, cuando jugaba en el Nápoles, y en 1994, cuando jugaba con Argentina el Mundial de Estados Unidos, dio positivo en controles antidopaje. El primero por cocaína y el segundo por efedrina.

En 1996 se internó en Suiza para rehabilitarse de su adicción a la cocaína.

El campeón del mundo con Argentina en México 1986 reveló que dejó de consumir en 2004, por pedido de su hija Dalma.

PROBLEMAS CARDIACOS

En 1997 fue internado en Chile por problemas de presión arterial. En 2000 sufrió en Uruguay una crisis hipertensiva y una arritmia ventricular.

“Dejaba de respirar durante lapsos de cinco o seis segundos. Estaba muy grave en serio. Se estaba muriendo. Si no lo internábamos se moría en unas horas. Diego se estaba muriendo y nadie entendía realmente lo que estaba pasando”, dijo Jorge Romero, el médico que lo atendió.

Tras este caso, decidió ir a Cuba para rehabilitarse.

En 2004 estuvo internado en estado crítico durante once días en un hospital de Buenos Aires por una crisis cardIaca y pulmonar provocada por el consumo de cocaína.

Los partes médicos hablaban de una “neumonía causada por la aspiración de vómito” y de una “crisis hipertensiva en un cuadro de miocardiopatía dilatada”.

El pronóstico era “reservado” y su estado era “grave”.