DigitalizaciÃ³n no desplazarÃ¡ a los contadores pÃºblicos: IMCP

Digitalización no desplazará a los contadores públicos: IMCP

Floretino Bautista dice que los estos profesionistas deben de redireccionar a un contador público pensante

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La digitalización no desplazará a los contadores públicos pero estos profesionales se tienen que redireccionar a un contador público pensante, más de interpretación en donde haga uso de la herramienta digital, manifestó el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

“Yo creo que no, no es así (que la digitalización desplace a muchos contadores públicos), creo que el Contador Público se tiene que redireccionar en cierta forma a un Contador Público pensante, a un Contador Público más de interpretación, a un Contador Público en donde haga uso de la herramienta digital y que no la herramienta haga uso al Contador Público”, agregó Floretino Bautista Hernández.

“Y hablar de la herramienta digital estamos hablando también en todos los oficios, en todas las profesiones, hoy podemos ver en restaurantes existe ya una máquina que ya ordena, los estacionamientos ya no tienen personas de la entrada, existe una máquina ahí, el Contador Público no se ve así, al contrario hoy son contadores públicos más fortalecidos pero es con esa redirección de un Contador Público más pensante al análisis e interpretación de las normatividades”.

En entrevista este jueves por la mañana en este puerto a donde acudió al evento inaugural de la 48 Convención Regional del Noroeste Mazatlán 2019 del IMCP, también expresó que la autoridad ya tiene un sistema digital y los comprobantes tanto un ingreso como un egreso son digitales.

“Esto hace que la autoridad haga llegar en cierta forma una declaración pre-llenada como le llama, en el sentido de decir aquí está tu declaración de la información que yo tengo autoridad, si hay una inconsistencia tanto el contribuyente que diga lo que me estás declarando no es, por equis razones, una nota de crédito no considerada”, continuó.

“Existen los pasos para hacer esta declaración, realmente creo que hace falta un poquito en el sentido de la capacitación al usuario de poder llenarla porque los pasos, la metodología existe de cómo llenarla, la importancia de aquí es un poquito más allá, la asesoría de un Contador Público conocedor en cierta forma de toda la materia, es decir, de ese llenado de declaración, no tanto el llenado sino el contenido”.

Ante el inicio del nuevo Gobierno Federal dijo que si bien se tienen nuevas secretarías, nuevos Secretarios, dicha agrupación y el personal de las comisiones ha estado colaborando de manera coadyuvante sobre temas específicos.

Dichos temas en los que colaboran son la Factura Electrónica, el dictamen del Seguro Social, el tema del Infonavit.

“Hemos trabajado con ellos, hay apertura para ver temas específicos en concreto, sobre todo esa coadyuvancia también de la autoridad de vencimiento de cumplimiento de obligaciones nosotros estamos dando a conocer también”, añadió el entrevistado.

Dio a conocer que el IMCP cuenta con 60 agrupaciones federadas, tiene 23 mil contadores públicos afiliados los cuales siempre aplican el Código de Ética.

“Invitamos a los demás contadores que no están afiliados a ninguna organización de Contador Público se afilien, participen para que su actuación esté regulada sobre un código de ética profesional”, subrayó Bautista Hernández.