Diputada del PRI se casa con dirigente del PES y renuncia a su partido para sumarse al de su esposo

‘Cuando nos conocimos sabíamos nuestras historias personales, profesionales y políticas y estamos decididos a crear juntos nuevas historias’, mencionó Irma Terán

Ciudad de México (SinEmbargo).- La Diputada federal por el estado de Sonora, Irma Terán Villalobos, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sumarse al Partido Encuentro Social (PES) que preside su esposo, el legislador Jorge Argüelles.

Durante una conferencia de prensa, la Diputada señaló que tomó la decisión de abandonar al partido tricolor en San Lázaro, debido a su reciente matrimonio con Argüelles Victorero, pues, dijo, contrajeron matrimonio apenas en diciembre pasado.

“Cuando nos conocimos sabíamos nuestras historias personales, profesionales y políticas y estamos decididos a crear juntos nuevas historias“, mencionó Terán.

A su vez, en su cuenta de Twitter, la ex priista reveló que tomó esa decisión pensando en el bienestar de los sonorenses, y aseguró que seguirá trabajando enrolada en sus nuevos compañeros.

"El día de hoy tomé una decisión pensando en el progreso y bienestar de todos los sonorenses; continuaré trabajando con las y los @PESDiputados dando soluciones reales a la ciudadanía, siempre buscando el bien común y la unidad nacional que nos distingue como sociedad"

“El día de hoy tomé una decisión pensando en el progreso y bienestar de todos los sonorenses; continuaré trabajando con las y los @PESDiputados dando soluciones reales a la ciudadanía, siempre buscando el bien común y la unidad nacional que nos distingue como sociedad”, destacó.

Haber cambiado de Partido no disminuye mi amor por México y sobre todo, por mi tierra, por Sonora; las grandes necesidades que viven actualmente los sonorenses no pueden esperar, los @PESDiputados trabajaremos en soluciones para los problemas de la actualidad. #SonoraTeAmo pic.twitter.com/iuRBmrdJe9 — Irma Teran (@Irmateranv) February 21, 2020

“Nuestro anhelo personal no es distinto al de muchas parejas: ser felices y una parte de ello pasa por el tamiz de nuestras luchas sociales y políticas, por ello he tomado la decisión, en congruencia y respeto a ambas bancadas, de renunciar al PRI y por consecuencia al grupo parlamentario y he solicitado incorporarme al PES”, dijo.

Ante la decisión de Terán Villalobos, algunos de los principales militantes del PES celebraron que la legisladora formara parte de ese partido, entre ellos, el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

“#PES da la bienvenida a la Diputada @Irmateranv. Estamos seguros que continuará trabajando buscando siempre el bienestar del pueblo de México”, tuiteó el ex futbolista.

La cuenta oficial de Twitter de la fuerza política también anunció la llegada de la esposa Argüelles.

"El Diputado @jorgearguellesv anuncia que la Diputada @Irmateranv se suma al grupo parlamentario del @PESNacionalMX para caminar juntos por el mismo objetivo, sacar adelante a #México"

“El Diputado @jorgearguellesv anuncia que la Diputada @Irmateranv se suma al grupo parlamentario del @PESNacionalMX para caminar juntos por el mismo objetivo, sacar adelante a #México”, se lee en la publicación.

Con la reciente incorporación de Irma Terán, el Partido Encuentro Social suma 27 miembros en la Cámara de Diputados, en tanto que el PRI se queda con 46 legisladores en San Lázaro.