Diputada pide no ver a empresarios como los malos del cuento; son ciudadanos, pagan impuestos y crean empleos, dice

Karla Montero Alatorre fundamenta el derecho a cobrar por cajones de estacionamientos, contrario a una propuesta del morenista Pedro Villegas Lobo

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Karla Montero Alatorre llamó a sus compañeros de Legislatura a actuar con responsabilidad en temas como el cobro de estacionamientos en plazas comerciales.

Esto en respuesta a una iniciativa del morenista Pedro Villegas Lobo, con la cual busca se elimine el cobro por cajones en plazas comerciales.

Empresarios del ramo han asegurado que este proyecto de ley atenta contra la libre empresa. Y han advertido que, de ser aprobada, la impugnarán ante tribunales.

En la misma tesitura la fracción del PRI se ha sumado al rechazo de esta propuesta.

En esta vertiente coincide Montero Alatorre, Diputada sin partido.

“Los empresarios y la Iniciativa Privada”, puntualizó, “también son ciudadanos, me incluyo en ellos, vivo de la Iniciativa Privada; también pagamos impuestos y business es business”.

Como arquitecta, expuso, sabe que la legislación mandata a que por cada 30 metros de superficie comercial, se obligue a tener un cajón de 26 estacionamientos.

“Mas en ningún momento la ley dice que éste debe de ser gratuito”, observó la presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo.

En el caso de Culiacán, aseguró, no todas las plazas comerciales cobran estacionamiento.

No hay que dejar de lado, expuso, que los estacionamientos también generan empleos, pagan impuestos y activan y mueven la economía.

Informó que en su carácter de presidenta de comisión se ha estado reuniendo con dueños o gerentes de plazas comerciales, en el proceso de dictaminación de las iniciativas sobre estacionamientos.

Se ha escuchado, detalló, tanto a personas a favor como en contra.

“La Iniciativa Privada, empresarios, cámaras y colegios, también son ciudadanos, también merecen respeto”, dijo, ante el linchamiento de los que son objeto.

Estos cobros, reiteró, son necesarios.

Puso como ejemplo los casos de Plaza Cinépolis y Fórum.

Si éstos no cobraran, asentó, los ciudadanos que laboran o habitan los lugares alrededor de éstos ocuparían esos estacionamientos, perjudicando a la clientela.

“En el caso de Plaza Cinépolis, si no cobrara, toda la SEP, parte del Congreso, trabajadores del corredor automotriz y oficinas circunvecinas, pues tuvieran estacionamiento ‘de a gratis´ y los clientes cuando van a la plaza pues no lo tienen, esa es la razón por la que cobra Plaza Cinépolis”, argumentó.

La Iniciativa Privada, los negocios, insistió, no son “los malos del cuento”.

“Porque a final de cuentas son los que generan empleos para que todo el pueblo viva, para que el pueblo coma, no todos los puestos ni toda la gente vive del dinero del Gobierno, no se puede;

“Si la Iniciativa Privada no trabaja”, remarcó, “el Gobierno no tiene dinero para sus becas, no tiene dinero para sus apoyos sociales, no tiene dinero para obra pública, no tiene dinero para salud”.

Negocios son negocios, generar empleo genera pago de impuestos y generar pago de impuestos impulsa crecimiento para un país, agregó.