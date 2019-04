Diputadas de Morena se enfrentan, y en tribuna, se acusan de engaÃ±ar a la gente

Diputadas de Morena se enfrentan, y en tribuna, se acusan de engañar a la gente

El punto de la discordia fue la postura de la bancada mayoritaria en torno a los plebiscitos para síndicos de los municipios de Ahome y El Fuerte

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ En el primer día de sesiones del segundo periodo ordinario, afloraron de nueva cuenta las confrontaciones en la bancada de Morena en la 63 Legislatura.

El episodio fue protagonizado por María Victoria Sánchez Peña y Flor Emilia Guerra Mena.

El punto de la discordia fue la postura de la bancada mayoritaria en torno a los plebiscitos para síndicos de los municipios de Ahome y El Fuerte.

Y es que el bloque mayoritario empujó dos puntos de acuerdo exigiendo que se repusieran los “procedimientos fraudulentos” de los comicios en ambos municipios, atribuidos al PRI.

En esta línea no estuvo de acuerdo Sánchez Peña y otros morenistas como Jesús Palestino Carrera y Fernando Mascareño Duarte.

Los tres forman parte de un grupo disidente al de la mayoría que comanda Graciela Domínguez Nava.

Sánchez Peña acusó en la tribuna que desde Morena se está engañando a pobladores inconformes, alimentándoles la expectativa de que estos procesos serán repuestos.

Lo cual, reiteró, no es competencia del Poder Legislativo.

“¡Basta de simulaciones!, Morena no es simulación, qué se puede hacer y qué no, qué se puede hacer con la ley en la mano”, exclamó Sánchez Peña.

“Podemos exhortar, sí, qué pasa con esos acuerdos de obvia y urgente resolución ¡nada! No van a ningún lado, ¿por qué seguimos engañando, por qué no hablamos con la verdad?”, reprochó.

“¡No podemos seguir engañando a la gente para que vengan y nos aplaudan, hoy tenemos que hablarle con la verdad a la gente!”, insistió Sánchez Peña.

El posicionamiento encabritó al resto de diputados de la fracción.

Y fue Flor Emilia Guerra Mena quien le respondió, dirigiéndose directamente a Sánchez Peña.

“No leemos, no escuchamos. Y ya se nos fue la compañera, no engañamos, nosotros no engañamos a la gente, lobos con piel de oveja”, le dijo.

Un aplauso de la mayoría de morenistas consintió el reclamo de Guerra Mena a Sánchez Peña.