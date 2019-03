Diputado perredista no paga cuotas... porque el comité que dirige al partido es espurio

Édgar González Zataráin señala que aportará al partido una vez que se nombre a un delegado estatal, ya que el que encabeza Audómar Ahumada “no es legal”

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- El único Diputado local que tiene el PRD en el Congreso local admite que no paga las cuotas al partido, que en estos momentos enfrenta una crisis financiera.

Édgar Augusto González Zataráin da su razón.

"No hay un comité legal que represente al partido, el comité que está no es legal", argumenta.

La directiva que encabeza Audómar Ahumada Quintero criticó que militantes con cargos de representación popular no estén cumpliendo con sus aportaciones al partido, en momentos difíciles.

Sólo por cuotas, militantes adeudan un millón de pesos.

Al no obtener el 3 por ciento de votos, en Sinaloa el sol azteca perdió derecho a prerrogativas para los años 2019 y 2020.

Pero al problema financiero se suma la confrontación entre corrientes.

Entre los inconformes con Ahumada Quintero y que firmaron para desconocer su directiva están nombres como el de Édgar González, también ex Alcalde de El Rosario; los ex Diputados Efrén Lerma Herrera y Gloria Margarita Santos, entre otros.

Y ante la dirigencia nacional han tildado de "espurio" al comité actual.

González Zataráin señala que cuando fue alcalde pagó todas sus cuotas.

"No hay ningún problema y ahora como Diputado yo se los dije en claro: una vez que se establezca el delegado, lo haré, porque entonces pago en vacío, prácticamente no hay un comité legal que represente al partido, el comité que está no es legal", sostiene.

La directiva que encabeza Ahumada Quintero, expone, se quedó prácticamente sin facultades en el momento en que se determinó por parte del nacional que en los estados donde no se alcanzó el 3 por ciento de la votación, que no alcanzaron el registro, se nombraría un delegado estatal.

--¿Esa es la razón por la que no paga las cuotas?

--Claro, claro, porque entonces se las pagó un grupo y los demás grupos se me enojan, porque no están representados todos los grupos.

Lo que menos tengo problemas yo es el estar bien con mis obligaciones, en este caso, yo siempre he sido partícipe de aportar, más allá de las cuotas incluso, lo que hago todos los días es aportar para gestión para el partido, mucho más que las cuotas

--Usted suscribió una carta en la que habla que el de Audómar es un "comité espurio"...

--Esa carta yo la firmo diciendo lo mismo, que nombren a un delegado nacional para que establezca orden y entonces pueda jalar a todas las corrientes, a todos los disidentes, que se ponga orden.

"Yo por eso no me inmiscuyo en ese conflicto, pero sí doy mi opinión en el sentido de que tienen que nombrar a alguien del nacional, para que venga a poner orden".

Es un comité que no lo desconozco yo, ni lo desconoce un grupo u otro, lo desconocen los estatutos, así de sencillo.

