Diputado reclama a su bancada no tener coraje y solucionar problemas al Gobernador con presupuesto

El legislador apoyaba la reasignación de más de 670 millones de pesos para nivelación de sueldos de los empleados de la Secretaría de Salud, sin embargo no pudo conseguirlo, mientras los trabajadores tomaron el salón del pleno del Congreso el Estado

José Abraham Sanz

En uno de los únidos dos discursos en contra del dictamen que aprobaron por mayoría los diputados la madrugada del 24 de diciembre en una insólita sesión fuera del Palacio Legislativo, el diputado Pedro Villegas Lobo reclamó a sus compañeros del Grupo Parlamentario de Morena de no haber trabajado para ayudar a la gente, sino para solucionar problemas al Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Villegas Lobo, a quien se le sorprendió arengando a grupos de trabajadores para que fueran a la sesión del día 23 de diciembre a presionar por presupuesto para el 2020, le dieron la palabra luego de que se dio la primera lectura a un dictamen del que dijo no solucionar problemas a la gente.

El diputado apoyaba la reasignación de más de 670 millones de pesos para nivelación de sueldos de los empleados de la Secretaría de Salud, sin embargo no pudo conseguirlo, mientras los trabajadores tomaron el salón del pleno del Congreso el Estado.

“Hoy, como parte del Grupo Parlamentario de Morena, me es muy lamentable lo que está pasando hoy con este dictamen; es increíble que tengamos que hacer un dictamen con puertas cerradas, donde los diputados le tienen miedo a la expresión del pueblo, principalmente Morena, quien viene del pueblo y que es para el pueblo y para mí el que estemos aquí y tengamos un dictamen que no va a favor de lo que son las necesidades sociales de la gente, sino más bien, viene a resolverle problemas al Gobernador”, expresó durante su turno en la tribuna acondicionada.

“La verdad es muy muy lamentable que el Grupo Parlamentario de Morena esté marcando esta posición; tenemos a un montón de gente, social, ahí afuera, y lo que nosotros predicamos en el pasado y vivimos los luchadores sociales, de que nos cierren la puerta, sí, lo mismo está haciendo esta legislatura”.

Villegas Lobo recalcó que es lamentable que pase esto, pues el grupo parlamentario el año pasado tenia valor y coraje.

“Y ahora no lo tiene, porque vienen y le dan migajas al pueblo, para callarlos, calmarlos,cuando ello realmente están pidiendo justicia de lo justo y es increíble que solamente estemos tres diputados de Morena a favor de un dictamen hacia la gente y podrán poder subirse aquí varios compañeros de Morena, diciendo 'no, sí, es que si tiene con un sentido social', expresó.

También reclamó que el Gobernador año tras año puede gastar hasta 300 millones de pesos en publicidad.

“Y si truena los dedos así, 350 millones para un estadio de beisbol en Guasave, para eso sí hay dinero, ¿y los grupos sociales?”, dijo.

“Tenemos aquí un discurso de doble moral entre varios diputados y a mí me gusta decir las cosas como son, me avergüenzo en estos momentos que mi grupo parlamentario ya no tenga este coraje... por eso voto en contra, totalmente de este dictamen y a pesar de que soy uno o dos, que esto lo sepa la gente, que el Grupo Parlamentario de Morena se sometió al Ejecutivo y que no luchó con coraje por un presupuesto para ellos”.