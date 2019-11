Diputados de Morena practican doble discurso de austeridad: Flora Miranda

La Diputada se declaró independiente tras renunciar al grupo parlamentario que coordina Graciela Domínguez Nava, a quien señaló de autorizar bolsa de gestión y aumento de aguinaldo para conservar el poder en el Congreso del Estado

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- En el grupo parlamentario de Morena del Congreso de Sinaloa se practica la austeridad republicana solo de los dientes para afuera o en el discurso, porque en la práctica no es así, señaló Flora Miranda Leal.

La legisladora guasavense, quien la semana pasada renunció a dicha fracción, dijo que tomó esa decisión de separarse de los diputados de Morena después de que la coordinadora Graciela Domínguez Nava aprobara una bolsa de 20 mil pesos mensuales a cada diputado por concepto de gestión y un aumento de 15 a 50 días en el pago del aguinaldo, para conservar el poder en dicho grupo parlamentario y en la Junta de Coordinación Política.

“Estoy en desacuerdo de cómo para seguir con la coordinación hubo acuerdos en temas relacionados con el dinero del Congreso, esa es la parte que a mí no me convenció, por lo que yo renuncio al grupo parlamentario de Morena, hay ciertos detalles, por la congruencia, que no permiten pertenecer a un grupo en estas condiciones”, explicó Miranda Leal.

Ahora, comentó, se ha declarado diputada sin partido, aunque sigue compartiendo un proyecto de nación con Morena, más no con los diputados locales de ese instituto.

“Es un doble discurso decir que tenemos una austeridad republicana y, por otro lado, por conservar una coordinación o el poder al interior del Congreso estamos concediendo a los mismos diputados de Morena que haya una bolsa de gestión, cuando dicha bolsa de gestión ya está incluida desde el inicio de la legislatura en nuestro sueldo que percibimos, entonces no hay necesidad de que se agregue más”, sostuvo.

Parte de ese acuerdo fue por el que la Jucopo autorizó 50 días de aguinaldo, por lo que cada legislador recibirá 154 mil pesos solo por ese concepto en diciembre, señaló.

“(Se autorizan) 50 días de aguinaldo, lo cual nos acerca a 160 mil pesos, ¿cuál austeridad?”, cuestionó, “el año pasado por octubre, noviembre y diciembre fue proporcional, recibimos mil y tantos pesos y luego se sumó una compensación, por lo que tuvimos 17 mil pesos más o menos, se habló de 15 días”.

Aseguró que a ella no es el dinero el que la mueve y por eso es que por congruencia prefirió renunciar al grupo parlamentario al que pertenecía.

“No llegamos a ser legisladores para hacernos ricos y el cambio y la transformación que veníamos prometiendo de eso se trataba, de que la gente creyera que no venimos a agarrar el dinero del erario, que mientras que en un rancho no hay dinero porque no hay trabajo, mucho menos tener un aguinaldo, no podemos acercarnos a los 250 mil pesos de un pago de diciembre. La ciudadanía nos estará juzgando”, sentenció.

Miranda Leal rechazó que su retiro de Morena en el Congreso sea porque trae un proyecto con Redes Sociales Progresistas, ya que incluso en este momento descarta participar en el proceso electoral de 2021.