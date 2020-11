Diseñador de Mazatlán compite en Mexicana Universal en fase de trajes típicos

Luis Antonio Ríos se encuentra en Querétaro, lleva un traje inspirado en la mariposa monarca, con la que busca llegar a Miss Universo

Fernando Espinoza

El diseñador Luis Antonio Ríos González, mejor conocido como Momo, es uno de los 10 diseñadores que eligió la organización de Mexicana Universal para competir en la categoría de Trajes típicos, de entre ellos, saldrá el ganador que representará a México en Miss Universo.

El joven mazatleco se encuentra en Querétaro, donde se realiza la concentración del concurso de belleza, la noche de este lunes se realizará la elección del diseño ganador, aunque el ganador se dará a conocer durante la transmisión de la etapa final, que se transmitirá este domingo por Imagen Televisión, donde también coronará a la candidata que representará a México en Miss Universo.

Aunque Momo no puede dar detalles de su creación, porque la organización no se lo permite debido a que aún no se realiza la transmisión oficial, la mañana de este lunes se filtraron en las redes sociales imágenes del vestido con el que participará. En las fotos, se ve a Débora Hallal, la representante de Sinaloa, portando el traje típico durante los ensayos del certamen donde se elegirá el diseño ganador.

El traje está inspirado en la mariposa monarca, es color negro con detalles en oro, amarillo y naranja, y sobresalen de la espalda unas alas de este tipo de mariposas, un collar con lo que parece una crisalida de este insecto y cientos de perlas y cristales.

Tras la filtración de estas imágenes, Momo se manifestó en redes sociales diciendo que se trataba de una ensayo y que el vestido no estaba armado completamente, pues faltan piezas importantes como el tocado.

"Me están avisando que se filtraron algunas fotografías de los ensayos de la pasarela de Mexicana Universal, no se preocupen, el vestuario que trabajamos es más vistoso y llamativo, en esa fotografía la estábamos empezando a vestir para ensayar, faltan varios detalles y accesorios", escribió el diseñador junto a una imágen donde se ven mariposas pintadas al óleo.

En su mensaje también dijo que consultará con Lupita Jones, directora del certamen, si podría compartir fotos del traje completo, y finalizó agradeciendo los comentarios y mensajes felicitándolo por su trabajo.

Momo fue el creador de los trajes reales del cortejo varonil del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020, además de tener 10 años creando catrinas monumentales para las tradicionales callejoneadas del Día de Muertos que se realiza en el Centro Histórico de Mazatlán.

Luis Antonio Ríos "Momo" en las actividades de Mexicana Universal

Foto: Tomada del Facebook de Momo