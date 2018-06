Disfruta Banda Once Ríos la versalitidad de la música - Noroeste

MÚSICA SINALOENSE

Disfruta Banda Once Ríos la versalitidad de la música

La agrupación sinaloense, lo mismo interpreta baladas, reggaetón, pop y rock con un fascinante toque de regional mexicano

Dantiela Mendoza

A punto de llegar a sus primeros 14 años de trayectoria artística, la Banda Versátil Once Ríos reafirma su compromiso de vida, que va más allá de buscar la fama y la fortuna con que muchos sueñan, su interés real en el escenario es hacer música y, con ello, ofrecer grandes momentos a su auditorio.

“Colocarnos con éxito en la radio, salir de gira y ser famosos no es algo que nos quite el sueño en Banda Versátil Once Ríos. Nuestra verdadera motivación para estar en el medio del espectáculo es hacer lo que más nos apasiona en la vida, que es la música, por eso disfrutamos de su versatilidad y no estamos encasillados con un solo género, tocamos de todo”, explica su líder y fundador, Freddy Meza.

Freddy Meza, director artístico y fundador de Banda Versátil Once Ríos.

El músico destaca que Banda Versátil Once Ríos nació en el año 2004 como banda sinaloense, pero al paso del tiempo y a petición del público, empezaron a interpretar otros géneros musicales y así se fueron integrando otros instrumentos, fue entonces que decidieron añadir a su nombre la palabra versátil, pues describe su quehacer en el escenario.

“Creo que esta condición de ser versátiles es lo que nos permite ser una agrupación con mucha demanda para amenizar todo tipo de fiestas, especialmente bodas, porque con nosotros puedes bailar, cantar y disfrutar de los diferentes géneros de música, desde una balada romántica hasta una cumbia, reggaetón y rock, incluso de música instrumental”, añade su vocalista, Armando Félix.

El cantante también comenta que a nivel vocal, esa versatilidad les exige mucho, pues cada ritmo tiene su propio matiz y es por ello que tener el apoyo de Isabel Aguayo como vocalista y otros compañeros músicos, que hacen segundas voces dan como resultado muy buenas interpretaciones, la mayoría con un toque personal.

“Para nosotros es básico contar con una variedad de voces y sonidos para darle a cada tema su tono y a cada género, su matiz, voz femenina y voces masculinas que se complementan con los instrumentos, de hecho, creo que tenemos la capacidad de interpretar casi cualquier canción que nos pidan”, asegura Isabel Aguayo.

Con varios ensayos a la semana para perfeccionar la interpretación y añadir nuevos temas a su repertorio, otro de los valores agregados que Banda Versátil Once Ríos ofrece a su auditorio es que tienen la capacidad de complacerlos con una play-list, diseñada previamente a su evento, así disfrutarán de la música que realmente les gusta.

En una de sus presentaciones, Banda Versátil Once Ríos pone el mejor ambiente.

“En una ocasión, me dice un cliente: ‘esta es la primera vez que me caso, así que no sé qué se puede hacer o no en una boda, lo que sí sé es que quiero que todos la pasen bien, tú dime qué hacemos, tú que has amenizado tantas fiestas’. Y en estos casos, lo que hacemos es diseñar una lista de canciones de acuerdo al gusto de los novios”, señala el director artístico de la banda.

Freddy Meza añade que para cada miembro de la banda tiene un trabajo y no se dedican exclusivamente a ser músicos, pero cuando están en el escenario, están entregados en cuerpo y alma.

“Es muy gratificante ver que en cada presentación todos disfrutamos al momento de hacer música, estamos haciendo lo que nos apasiona y en la confianza de los amigos, que si volteas a la izquierda, ves a un amigo; a la derecha, ahí hay otro, y lo mismo a tus espaldas porque más que un conjunto musical, somos un grupo de amigos que estamos unidos por el amor a la música y la amistad”, añade.

Banda sinaloense, baladas, boleros, rancheras, pop, rock, reggaetón, cumbia, salsa, incluso mariachi, son géneros musicales que con Banda Versátil Once Ríos, seguro vas a disfrutar.

INTEGRANTES DE BANDA VERSÁTIL ONCE RÍOS

- Freddy Meza, trombón y director artístico

- Isabel Aguayo, vocalista

- Armando Félix, vocalista

- Luis Reyes, trompeta

- Raúl Flores, trompeta

- Rogelio Raygoza, trombón

- José Pedro Ortega, clarinete y saxofón

- Jaime Mendoza, teclados

- Javier Meza tuba y tambora

- Carlos Cázares, batería y timbales

- Mario Zamudio, congas y armonías

- Ernesto Grajeda, bajo