DivertirÃ¡n con Maduras, solteras y desesperadasen el TPV

TEATRO

Divertirán con Maduras, solteras y desesperadasen el TPV

La obra ofrecerá funciones en el teatro Pablo de Villavicencio

Nelly Sánchez

Cuando Raquel Pankowsky, Norma Lazareno, Luz María Aguilar y Maribel Fernández iniciaron su trabajo en la escena, el teatro se hacía de lunes a domingo, dos funciones diarias y se llenaba. Pero entonces no había tanto entretenimiento como televisión, internet, celulares.

Hoy, a pesar de esta gran competencia, asegura Pankowsky, la cartelera se sostiene por una razón.

"Porque no hay ninguna aplicación en el mundo que pueda sustituir al teatro. El teatro es increíble, ver a los actores, ninguna función es igual a otra. Si no van no pasa nada, pero si van puede pasar todo", apuntó la actriz que se hizo famosa con el personaje de "Martita Sahagún".

Estas actrices compartirán el escenario y con Rafael Nieves presentarán la puesta Maduras, Solteras y Desesperadas, hoy en el Teatro Pablo de Villavicencio, en dos funciones, a las 18:00 y 20:30 horas, como parte de la Temporada de Otoño de la Sociedad Artística Sinaloense e Instituto Sinaloense de Cultura.

Norma Lazareno aseguró que la obra es un remanso para ellas, porque es una obra con la que el público se divertirá.

"Hemos estado un año en la Ciudad de México, seguimos los fines de semana y alrededor de 20 lugares de la república, Monterrey, Guadalajara, Puebla y los que faltan. Estamos muy contentas y certeras de que se divertirá la gente", dijo.

"Somos compañeras de tantos años, hemos coincidido en teatro, cine, televisión, es un placer, estamos entre familia, nos respetamos, aquí no hay egos, todas somos fregonas".

Maribel Fernández "La Pelangocha" señaló que cada que vienen a Culiacán las tratan con mucho cariño.

"No es la primera vez que venimos, cada quien en diferentes puestas en escena, con esta obra, hemos aprendido a querernos, aceptarnos como somos, admirarnos tanto, tengo el honor de trabajar con estas señoras y este bombón, estoy feliz".

Luz María Aguilar aseguró que a pesar de que han hecho diferentes trabajos, la comedia les resulta refrescante y que la reina en esta puesta es precisamente Maribel Fernández, porque su trayectoria ha sido principalmente en este género.

Rafael Nieves aseguró que para él es un privilegio participar en esta puesta en escena.

"Es un placer estar con estas grandes actrices, grandes mujeres, un agasajo, para mí se hizo una familia muy bonita dentro y fuera del escenario y estamos muy contentos y agradecidos".

Pankowsky señaló que aunque "la obra tiene nombre de película pornográfica", es completamente familiar.

"Nos ha ido maravillosamente bien con la obra, el público siempre aplaude de pie al final, es divertidísima y nos sentimos muy contentas de estar aquí".

Al final la obra, que Óscar Rubí, trata sobre la amistad, el amor y que a pesar de la edad, siempre hay una ilusión.

PARA SABER

Por Maduras, solteras y desesperadas Raquel Pankowsky, Norma Lazareno, Luz María Aguilar y Maribel Fernández fueron reconocidas como las cuatro mejores actrices de comedia y a un año de haberse estrenado, se ubica en el top de las tres mejores comedias de la cartelera en México.

BOLETOS

Los boletos tienen un costo de 400, 600 y 800 pesos y están de venta en Casa SAS y en superboletos.com. Para mayor información, comunicarse al teléfono 7 52 00 27.