ESPECTÁCULO

Divierte y transforma John Milton a través de la hipnosis

El famoso regresa a Culiacán por una breve temporada; las funciones son a las 20:00 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio

Leopoldo Medina

19/08/2019 | 12:05 AM

John Milton, El Caballero de la Hipnosis, está de regreso en Culiacán por una corta temporada, ofreciendo su show de hipnosis colectiva, diariamente en el Teatro Pablo de Villavicencio, a las 20:00 horas.

“Ya son 25 años visitando Culiacán, gracias a los casos de éxito que avalan la seriedad y veracidad de mi trabajo”, expresó. Muchos le llaman show, espectáculo, presentación, ponencia, terapia masiva o hasta inducción colectiva a lo que él realiza sobre el escenario, sin embargo, él prefiere llamarlo “un evento de hipnosis de verdad”.

"No me gusta utilizar el término de hipnosis clínica, dado que muchos ‘hipnoterapeutas’ no realizan la hipnosis de verdad", dijo.

“Durante 28 años de trayectoria por el mundo de los espectáculos y dentro de la hipnosis clínica, he dejado siempre en claro que lo que yo hago, siempre fue, ha sido y será hipnotismo de verdad”.

Rompiendo mitos

Durante esta temporada, John Milton ofrece un espacio para debatir los argumentos de los escépticos y a quienes les demuestra que no lleva gente pagada o que solo puede "dormir" a los de “mente débil”.

“Decidí poner un hasta aquí, ya que hemos recibido ataques a través de las redes sociales, sobre que yo traigo gente acarreada, paleros, por ello desde hace 10 años, decidí enfrentar a los escépticos, así que los invito a demostrar lo que dicen, desde que soy un farsante, un charlatán, hasta la peor escoria de la sociedad”, declaró.

Su trabajo lo avalan los 28 años en este medio y porque presenta un espectáculo de calidad internacional, tal como si estuvieran presenciando un espectáculo de Las Vegas, Colombia, Broadway.

“Mi espectáculo es uno de los eventos de hipnosis más importante de América Latina, el más controversial, incluso, del Planeta, pero eso lo tiene que definir el público, yo por mi parte he dejado lo mejor de mi vida, que es mi tiempo para el público y para el mundo”.

Milton agregó que su crecimiento ha sido constante, siempre está actualizándose, generando resultados que hablan por sí solos y que lo han mantenido 28 años sobre los escenarios.

"No ha sido difícil mantenerse en el gusto y cariño del público que hasta la fecha me sigue en mis presentaciones, abarrotando los teatros", mencionó.

Todos los días le apuesto a que más allá de la risa, hacemos hipnotismo de verdad, con honestidad, veracidad y con hechos que avalan lo que estamos haciendo, pero con diversión para todos”.

Generar cambios

Hijo del reconocido hipnotizador, Taurus do Brasil, uno de los primeros hipnotistas teatrales del Continente Americano, destacó que con su espectáculo genera un cambio social en su público.

“Quienes logran llegar a un estado hipnótico profundo superan traumas, complejos, depresión, comienzan a tener una alternativa para convertirse en una mejor versión de sí mismos”, explicó.

"Todos los días recibo satisfacciones con los casos de éxitos de quienes se han acercado para que los ayude a dejar de beber, fumar, adelgazar, salir de una depresión y con solo canalizar la energía de la mente humana, lo logro".

PRESENTACIONES

John Milton se presenta diariamente en el Teatro Pablo Villavicencio, a las 20:00 horas. El costo de los boletos es de 250 y 300 pesos.

INVITACIÓN A TALLER

El hipnotista ofrecerá además un taller de Coaching mental el sábado 24 de agosto, el cupo es limitado a 40 personas, mayores informes al teléfono 667 574 0808.