Documental de Patrick Swayze llega a casi una dÃ©cada de su muerte

Documental de Patrick Swayze llega a casi una década de su muerte

Demi Moore, Sam Elliott, Jennifer Gray, Rob Lowe, entre otros muchos de los amigos y coprotagonistas del actor se turnaban frente a la cámara para honrarlo en esta producción que se estrenará este domingo

Noroeste / Redacción

Paramount Network prepara el lanzamiento del documental I Am Patrick Swayze en homenaje al recordado actor, quien falleció el 14 de septiembre del 2009, tras luchar contra el cáncer de pancreas

Demi Moore, Sam Elliott, Jennifer Gray, Rob Lowe... entre otros muchos de los amigos y coprotagonistas de Swayze se turnaban frente a la cámara para honrarlo en esta producción que se estrenará el domingo 18 de agosto, en el canal estadounidense.

De acuerdo a eluniverso.com, Swayze, quien murió a la edad de 57 años, se convirtió en un ícono de Hollywood en películas como Ghost en 1990 y Dirty Dancing en 1987.

En un avance del documental, actores y actrices de renombre recuerdan los talentos del actor. Moore, por ejemplo, indicó: "tenía algo sobre él que era muy resistente, pero también tenía esa habilidad hermosa, gentil y sensual para moverse".

I Am Patrick Swayze también examina el lado oscuro del actor, especialmente su alcoholismo.

El propio Swayze en el tráiler dice que "tengo estos demonios que corren por ahí mis entrañas".

Este actor nacido en Houston, Texas, tuvo una polifacética carrera cinematográfica que arrancó en 1968 con Las Vegas 500 millones. Otro de sus trabajos más recordados es To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (¿Reinas o reyes?, 1995) donde interpreta a Vida Boheme, un drag queen que junto con Noxeema Jackson (Wesley Snipes) y Chichi Rodríguez (John Leguizamo) cruzan Estados Unidos en auto para participar en un concurso y alcanzar la fama.

Su último trabajo fue en la serie The Beast en 2009, de gran éxito, donde tenía el papel protagónico de Charles Barker. Entonces el actor se había sometido a un agresivo tratamiento médico contra el cáncer para seguir trabajando en la producción televisiva.

La repercusión de esta serie hizo que Swayze estuviera dispuesto para continuar con una segunda temporada, pero el proyecto se canceló debido al mal estado de salud del artista.