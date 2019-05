Dodgers supera a Rojos con 4 jonrones y un sólido Rich Hill

CINCINNATI._ Cody Bellinger pegó el último de los cuatro cuadrangulares de Los Ángeles, Rich Hill ponchó a 10, su mayor cifra de la temporada, y los Dodgers sumaron su cuarto triunfo en fila el viernes al blanquear 6-0 a los Rojos de Cincinnati.

Corey Seager, Joc Pederson y Max Muncy también aportaron jonrones en una de las más cómodas paradas de los Dodgers fuera de casa. Los Ángeles tiene foja de 34-22 en el Great American Ball Park, la segunda mejor marca para un equipo de la Liga Nacional, apenas detrás del récord de 32-19 de los Mets.

Bellinger también pegó un doblete para mejorar su promedio de bateo a .410.

Hill (1-1) ofreció por mucho su mejor actuación en cuatro aperturas desde su regreso de una torcedura de rodilla derecha. El zurdo permitió un par de imparables y no dio pasaportes a lo largo de seis innings. Recetó 10 ponches por primera vez desde el 29 de junio del año pasado, cuando lo hizo ante Colorado.

Rich Hill joins Dazzy Vance as the only @Dodgers pitchers age 39 or older to strike out 10+ in a game. pic.twitter.com/QlL6zFKudc