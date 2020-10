BEISBOL

Dodgers va por el título ante los Rays, que buscan sobrevivir

Los californianos van por su primer campeonato absoluto desde 1988

Noroeste / Redacción

ARLINGTON._ El objetivo es claro, los Dodgers de Los Ángeles buscarán hoy mismo terminar con su sequía de más de 30 años sin un título de la Serie Mundial, cuando se mida en el Juego 6 a los Rays de Tampa Bay.

Los californianos se encuentran en ventaja de 3-2 en el compromiso, por lo que de ganar hoy, ese ayuno terminaría y regresarían a lo más alto de las Grandes Ligas.

Dave Roberts, fuertemente cuestionado por el manejo de su pitcheo, le dará la bola a Tony Gonsolin para que trate de ayudar a finiquitar todo de una vez por todas.

Gonsolin, que dejó récord de 2-2 y 2.31 de efectividad durante nueve juegos (ocho aperturas) en la ronda regular, no ha tenido el mismo éxito en la postemporada. Después de no ver acción en la Serie del Comodín y en la Serie Divisional, abrió el Juego 2 de la Serie de Campeonato ante los Bravos en sustitución de Clayton Kershaw, que no pudo lanzar ese día por problemas en la espalda. Gonsolin fue castigado con cinco carreras en 4.1 innings de labor. Volvió a lanzar en el Juego 7 de la SCLN y le fabricaron dos rayitas en dos actos. En la Serie Mundial, trabajó en el Juego 2 y permitió una carrera en 1.1 episodios. En total, le han conectado tres jonrones en 7.2 actos en la postemporada.

Del otro lado, Kevin Cash tratará de que los Rays tengan una última reacción en esta postemporada y es por eso que confiará las responsabilidades del pitcheo a Blake Snelll, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en el 2018.

Esta campaña, Snell dejó récord de 4-2 con 3.27 de efectividad en la ronda regular y hasta ahora tiene foja de 1-2 con 3.33 de efectividad durante cinco aperturas en la postemporada. En su más reciente salida, el Juego 2 de la Serie Mundial, tiró 4.2 innings y permitió dos carreras con cuatro boletos y nueve ponches.

Los equipos que ganan el Juego 5 en una serie del mejor de siete empatada 2-2 han conquistado la serie 43 de 62 veces, y Los Ángeles ahora tiene esa ventaja. Pero los Rays pueden fijarse en un punto positivo. Los Nacionales lograron conquistar la Serie Mundial del año pasado pese a caer en el clave Juego 5 contra los Astros.

JUEGO 6

MARTES 27 DE OCTUBRE

Tampa Bay vs. Los Ángeles

17:08 Horas