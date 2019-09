Dolemite Is My Name obtiene los aplausos de Toronto y muestra a un Eddie Murphy en su mejor forma

Dolemite Is My Name era un proyecto de pasión para el comediante de 58 años, quien llegó a reunirse con Moore, fallecido en 2008 a los 81 años, para discutir la posibilidad de hacer una película sobre el humorista

Dolemite Is My Name narra la caótica y andrajosa producción de Dolemite y cuenta con la actuación de Wesley Snipes como el director D'Urville Martin.

TORONTO (SinEmbargo)._ A Eddie Murphy le tomó más de dos décadas hacer una película sobre Rudy Ray Moore. A juzgar por la respuesta en el Festival Internacional de Cine de Toronto, valió la pena esperar.

Dolemite Is My Name (traducida al español como Dolemite o Yo soy Dolemite), le mereció a Murphy algunas de las mejores reseñas de su carrera tras su estreno la semana pasada en Toronto.

Había pasado mucho tiempo. Las últimas dos cintas de Murphy -Mr. Church de 2016 y A Thousand Words (Más que mil palabras) de 2012- fueron poco vistas y no muy apreciadas.

Pero Dolemite Is My Name era un proyecto de pasión para el comediante de 58 años, quien llegó a reunirse con Moore, fallecido en 2008 a los 81 años, para discuir la posibilidad de hacer una película sobre el humorista. El personaje famoso que Moore encarnaba en sus presentaciones de stand-up -el proxeneta directo y asiduo al kung fu Dolemite- fue también astro del clásico del "blaxploitation" (filmes de explotación negra) Dolemite de 1975.

"Nunca abandoné la idea. Siempre pensé que era algo que podía ser una gran película. Había estado echado en el sofá. Me tomé un tiempo para no hacer nada", dijo Murphy en una entrevista. "Eso se remonta a cuando Rudy estaba vivo. Yo literalmente fui a verlo a un club. Simplemente no se dio. Y no había Netflix, en ese entonces".

Eddie Murphy, a la derecha, astro de Dolemite Is My Name, junto al director Craig Brewer durante el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Dolemite Is My Name, un estreno de Netflix dirigido por Craig Brewer (Hustle & Flow, o Ritmo de un sueño en español), llegará a las salas de cine el 4 de octubre y a la plataforma de streaming el 25 del mismo mes. Fue escrito por Scott Alexander y Larry Karaszewski, guionistas de otro filme memorable sobre un cineasta inexperto: Ed Wood.