Dominio total de clubes regiomontanos en 2019

Los conjuntos de Nuevo León se llevaron todos los torneos de liga en ambas ramas

Fue hace tres semanas cuando Rayadas se coronó por primera vez en la Liga MX Femenil y ahora el equipo varonil se unió a la ‘fiebre’, para la que colaboró Tigres en el primer semestre del año.

Los cuatro títulos del 2019 en el futbol mexicano se quedaron en la Sultana del Norte, con Tigres como monarcas de Liga MX tanto en varonil como en femenil en el Clausura, lo mismo que Rayados en la segunda parte del año.

Con el título de los albiazules este domingo en el Estadio Azteca sobre el América, la institución rayada se convirtió en la tercera en conseguir que sus equipos en ambas ramas consiguieran en el mismo torneo el campeonato.

El primero fue el América en el Apertura 2018, cuando las Águilas del Piojo Herrera vencieron a Cruz Azul, mientras el equipo de Leo Cuéllar venció a Tigres el mismo semestre.

Luego fue Tigres quien replicó la gesta en el Clausura 2019, cuando el equipo del Tuca le ganó la Final al León, para que luego el equipo femenil venciera por el título a las Rayadas.

El título de estas Rayadas en este Apertura 2019 fue sobre Tigres, mientras que el Monterrey de Antonio Mohamed derrotó al América en el Azteca.

Por si no fuera suficiente el dominio norteño, pues Santos fue líder de la Fase Regular con 37 puntos en el Apertura 2019, en un rubro donde se “coló” León en el Clausura, pues fueron dueños de la cima con una histórica cifra de 41 unidades.

Además, la Concachampions del 2019 se decidió entre Tigres y Rayados, con título del Monterrey, lo que le llevó al Mundial de Clubes, donde fueron tercer lugar.

En categorías menores también hubo varias alegrías norteñas, ya que Santos fue campeón en la Sub 20 este semestre, cuando el rival era de la misma región: los Xolos de Tijuana.

En la Sub 17 el campeón fue Chivas sobre Pachuca en el Apertura 2019, mientras que en el Clausura de este año el monarca en Sub 20 fue Atlas sobre el Monterrey. Por su parte, en la Sub 17 fue Pumas quien ganó el Clausura al vencer a los Zorros, de manera que casi en todas las definiciones por un título hubo al menos un representante norteño, más allá de que los títulos más importantes fueron regiomontanos.

Todo ello es reflejo de un trabajo de años atrás, pues en los 20 torneos desde el Bicentenario 2010 ha habido 10 campeones del Norte, con 5 títulos de Tigres, 3 de Santos, 2 de Rayados y 1 de los Xolos de Tijuana.

LOS TÍTULOS REGIOMONTANOS

Liga MX Clausura 2019: Tigres UANL

Liga MX Femenil Clausurua 2019: Tigres UANL

Liga MX Apertura 2019: Rayados de Monterrey

Liga MX Femenil Apertura 2019: Rayadas de Monterrey

Concachampions 2018-2019: Rayados de Monterrey