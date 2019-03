DoÃ±a Elia disfruta preparar menudo para sus clientes en el mercado municipal de Rosario

Doña Elia disfruta preparar menudo para sus clientes en el mercado municipal de Rosario

A sus 72 años, doña Elia dice que además de ayudarla sacar a sus hijos adelante, la venta de comida le ha servido como terapia para seguir adelante

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ A sus 72 años de edad, doña Elia se dedica a la venta de menudo y pozole de donde saca el sustento para su familia, además de que le ha servido de terapia, por lo que tiene el compromiso con sus clientes de brindarles un plato rico y caliente en la mesa.

Asegura que desde hace poco más de 43 años inicia su día a las tres de la madrugada para poder cumplir con su familia y su oficio.

Refiere que el cansancio si pesa pero el hambre es mayor y se tiene que saciar de una forma honrada, trabajando, pues tenía cuatro hijos a quien dar el ejemplo.

“Trabajo todos los días, los 365 días del año y no me canso gracias a Dios... Sabes que aquí (en el negocio) tienes el bienestar para tu casa y siento que si dejo el mercado me voy a avejentar más rápido, el trabajo es para mí una terapia”, dijo la señora.

Comentó que antes de dedicarse por entero a la venta de menudo, inició con la venta de pozole y tostadas para aportar al hogar y la necesidad brindarle el estudio a sus hijos, el cual reconoce es su mejor logro.

“Me están dando ganas de llorar. Mira me siento muy contenta para algo te pone Dios en la vida y son muy buenos mis hijos”, afirma.

Con el oficio de preparar estos alimentos, dijo que logró que sus hijos Hugo, Héctor y Mariela sean hoy en día profesionistas.

Recordó con nostalgia cómo llegó al mercado, para ocupar el lugar en el que Epifania vendía café y Rebeca Guzmán menudo, para después ella darle continuidad.

Una de las principales pruebas fue continuar con el hogar a los 46 años, luego de perder a su compañero y jefe de familia, Gabino Espinosa Gonzalez, con quien compartió 28 años de su vida, y después en su lucha contra el cáncer.

Fue en sus hijos y el oficio que el que ha obtenido su sustento de donde ha sacado fuerzas, de ahí que trata de hacerle mejoras poco a poco a su negocio, para puedan sus clientes disfrutar lo que les ofrece.

Aunque dice que ha pensado retirarse, ha determinado seguir trabajando hasta que Dios y sus fuerza lo permitan formando parte de la historia del mercado municipal Miguel Hidalgo.