Dorados de Sinaloa convoca a visorías femeniles en Navolato

La cita es este sábado en el Estadio Juventud

Noroeste / Redacción

Las categorías abarcan desde la Sub 13 hasta la Libre.

CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa sigue reforzando su estructura en la categoría femenil y será este sábado cuando se llevarán a cabo visorías para las niñas y jóvenes del municipio de Navolato, Sinaloa.

La cita será el sábado 5 de enero en la cancha del Estadio Juventud a las 8:00 horas para las categorías Sub 13 (2005, 2006) y Sub 15 (2003, 2004). Mientras que el mismo día, pero a las 9:30 horas, será el turno para las jugadoras Sub 17 (2000, 2001, 2002) y Libre.

Para ser parte de las visorías se invita a todas las interesadas a vestir ropa blanca y equipo deportivo adecuado, así como traer un certificado médico.

VISORÍAS FEMENILES EN NAVOLATO

Sábado 5 de enero – Estadio Juventud

Horario: 8:00 horas

Categoría Sub 13 (2005, 2006) y Sub 15 (2003, 2004)

Horario: 9:30 horas

Categoría Sub 17 (2000, 2001, 2002) y Libre