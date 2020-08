Dorados de Sinaloa le paga este sábado la cortesía a Cimarrones de Sonora

La tropa dirigida por David Patiño llevó a cabo la mañana de este viernes su última práctica de cara al compromiso de pretemporada

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Dorados de Sinaloa realizó último entrenamiento con miras al partido de preparación que sostendrá este sábado, las 18:30 horas, en La Pecera frente a Cimarrones de Sonora, escuadra que enfrentó el pasado sábado en la ciudad de Hermosillo.

En el primer partido, los sinaloenses se impusieron dos goles a uno al conjunto que dirige Gabriel Pereyra.

Martín Rodríguez, elemento que proviene precisamente de Cimarrones, aceptó que considera como una ventaja conocer la institución a la que se medirá y sostuvo que el año que vistió la playera sonorense creció mucho como jugador.

“Si bien es cierto que se me dio la oportunidad de estar un año al equipo que nos vamos a enfrentar este fin de semana, claro que es una ventaja conocer un poco su estructura de juego, aunque también han cambiado la dirección técnica este último torneo. Tengo varios amigos y compañeros en Cimarrones y sí es una ventaja conocerlos, pero también es una realidad que nos hemos enfrentado seguido estas dos instituciones, ambos nos conocemos bastante bien”, afirmó el apodado “Canica”.

En relación a la adaptación a su nueva ciudad, Martín expresó que ya conocía la capital sinaloense y que se encuentra sumamente motivado por hacer cosas importantes en el equipo de Sinaloa y retribuir la confianza que el club ha depositado en él.

“Ya conocía Culiacán, ya me había tocado venir a jugar acá y la verdad es que me encanta la ciudad, el clima es un poco diferente al ser más húmedo, pero uno se adapta rápido, me encanta estar acá en la ciudad, la gente es muy amable. Estoy feliz y agradecido de estar aquí”, agregó el centrocampista.

Con la integración de la mayoría del plantel, el popular “Canica” dijo sentirse con mayor confianza y mencionó que percibe a un Dorados más sólido en comparación al el equipo que se impuso en el Héroe de Nacozari ante la escuadra de Sonora.

“Era nuestro primer partido de preparación y nos tocó enfrentarlo con bajas importantes por la gente que no había podido estar con nosotros, pero nos sentimos mucho mejor, hemos trabajados aspectos puntuales y el equipo se ha visto muy sólido, bastante movido y con una clara idea de juego con el profe David, siento que hoy estamos más fuertes, pero aún nos falta llegar a nuestro punto más alto de calidad”.

SÁBADO 8 DE AGOSTO

Dorados vs. Cimarrones

18:30 horas