Dorados de Sinaloa se mete este miércoles a la cancha sintética del Tepa Gómez con muy poco margen de error

El Gran Pez tiene la encomienda de ganar ante Alteños de Tepatitlán para empezar una inercia triunfadora hacia la recta final del Guard1anes 2020

Noroeste / Redacción

13/10/2020 | 11:02 AM

TEPATITLÁN._ La jornada futbolera de Liga de Expansión MX del miércoles abrirá el telón con un interesante compromiso entre Alteños de Tepatitlán y los Dorados de Sinaloa, encuentro que será de máxima importancia por la escasa diferencia en puntos entre jaliscienses y sinaloenses.

Sinaloa viene de un duro tropezón la noche del domingo en La Pecera ante Mineros de Zacatecas, con lo que el cuadro dirigido por David Patiño se quedó estacionado en 12 puntos, ocupando el octavo escalón del Guard1anes 2020.

La oncena del Pez sigue invicta en condición de visitante, con dos empates (Morelia y Pumas Tabasco) y dos triunfos (Venados y Alebrijes), y buscará firmemente sumar una victoria que lo regrese a los primeros planos del campeonato.

Por su parte, Alteños viene de empatar a un gol frente al líder Celaya y se ubica sexto con 13 puntos. La tropa comandada por Francisco Ramírez no ha perdido en casa en todo el certamen y ha encontrado en Luis Robles a uno de sus referentes, acompañado de elementos de experiencia como Edson Rivera, Cristian González y Ángel Tecpanécatl, quienes han fungido como la columna vertebral del conjunto de Los Altos de Jalisco.

Gabriel Zanatta, medio ofensivo del equipo sinaloense, aseguró que pese a que el resultado del domingo ante Mineros dolió al interior del plantel áureo, ya cambiaron la página para afrontar con responsabilidad un encuentro crucial ante Alteños en Tepatitlán y enfatizó que el equipo deja todo en los entrenamientos para poder estar a disposición del cuerpo técnico.

“La verdad ayer estuvimos un poco tristes por el resultado, no se nos dio el partido, pudimos haber hecho más, pero son cosas que pasan en el futbol. El equipo está trabajando bien, estamos trabajando con todo, le ponemos a Patiño una decisión difícil para elegir al once que va a poner. El futbol da revanchas y tenemos una a la vuelta de la esquina el miércoles”, agregó.

El joven queretano que anotó el primer gol de Dorados en el presente Guard1anes 2020 en el debut ante Celaya mencionó que la superficie sintética del Gregorio Tepa Gómez no debe ser un pretexto para no salir con un buen resultado de tierra jalisciense y resaltó que es fundamental analizar a Alteños para desarrollar una estrategia ganadora la tarde del miércoles.

“La cancha no justifica nada, seremos once contra once, todos hemos jugado en cancha artificial. Al rival hay que analizarlo muy bien porque es nuevo, necesitamos conocerlo más para saber qué partido iremos a proponer allá en Tepatitlán”, dijo el atacante que vive su segundo certamen como pez.

Ante el cuestionamiento de lo que El Gran Pez debe fortalecer, Zanatta reconoció que el tema intensidad en los primeros minutos de los partidos es una asignatura pendiente que deben enmendar sí o sí en la fecha diez, con el objetivo de seguir escalando puestos en la clasificación general.

“La actitud, abiertamente digo que a veces iniciamos de manera floja, creo que sí iniciamos como cuando jugamos contra Pumas Tabasco se nos darán muchos buenos resultados, debemos mejorar la actitud y la intensidad de lo primeros 15 minutos”, finalizó el dorsal 17.

Finalmente, ya con el debut del colombiano Jhon Stiven Mina la noche del domingo, David Patiño ya cuenta con el cafetero para poderlo utilizar inclusive de inicio si así lo decide para el apasionante choque de jornada 10 ante Alteños de Tepatitlán.

El partido iniciará en punto de las 16:00 horas (tiempo de Sinaloa) y será transmitido en vivo por ESPN desde las instalaciones del Gregorio Tepa Gómez de Tepatitlán, Jalisco.