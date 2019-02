Dorados es el mejor plantel que he tenido de todos los clubes que he estado: Maradona

El DT argentino destacó la labor de sus jugadores para avanzar a los octavos de final de la Copa MX

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Después de que Dorados de Sinaloa sellara su pase a los octavos de final y se adjudicara con el liderato del grupo tras igualar a un tanto con los Gallos Blancos de Querétaro en el Coloso del Humaya, el director técnico Diego Armando Maradona habló sobre la labor que hicieron sus pupilos dentro del terreno de juego para avanzar a la siguiente ronda.

“Contento porque todo lo que planificamos después de la derrota ante Atlante funcionó y es algo a destacar, ya que fue un marcador que no cualquier equipo se levanta y nosotros sí lo hicimos tras decirnos las cosas en la cara, eso ya quedó atrás y hoy lo demostramos en la cancha. No se puede hablar de suplentes o titulares porque cada uno que jugó lo hizo maravillosamente bien y quiero felicitarlos porque siempre juegan los mismos en el campeonato y en Copa no me podía quedar atrás, les tenía que dar esa valentía a cada uno de los jugadores para calificar como lo hicimos”, comentó.

Maradona señaló que al ver a sus pupilos entregar lo máximo en cada entrenamiento es algo que le hace sentirse orgulloso, por lo que resaltó que el plantel del Gran Pez es el mejor que ha dirigido en su carrera como entrenador.

“En Dorados se trabaja y se trabaja duro, no por nada conseguimos esta calificación donde no jugaron los que normalmente juegan los sábados y sin embargo tuvimos un nivel y entrega que me enorgullece. Yo soy un hombre muy agradecido al futbol ya que me lo dio todo y puedo decir que estoy en un plantel maravilloso, el mejor que he tenido en todos los clubes que he estado”, señaló.

Por último, el técnico argentino expresó que en la instancia de octavos de final donde recibirán a Atlas en Culiacán, alineará a los jugadores que en mejor nivel estén y le den razones para confiar en que puedan derrotar a los tapatíos.

“Nosotros siempre tenemos la idea de que cuando salimos al campo hablamos de lo que pasó en el encuentro, lo que hicimos bien y mal, lo que tenemos que corregir, eso se habla y tras ello yo pondré al mejor equipo en la cancha, el que me dé garantías a mí y al grupo de ganar ante Atlas”, finalizó.

El Gran Pez regresará a los entrenamientos esta tarde en el Coloso del Humaya para iniciar con la estrategia que mostrarán este próximo sábado cuando visiten a Cafetaleros de Tapachula en el

Ascenso MX.

La práctica iniciará en punto de las 18:00 horas tiempo de Sinaloa.