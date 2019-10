Dorados Premier visita hoy a Deportivo CAFESSA

El Gran Pez se mete a Tlajomulco en choque correspondiente a la jornada 8 de la Liga Premier Serie B

Noroeste / Redacción

04/10/2019 | 12:32 AM

TLAJOMULCO._ La octava fecha de la Liga Premier Serie B será de pronóstico reservado cuando los pupilos de Marco Marroquín se metan a la Unidad Deportiva Mariano Otero este viernes en punto de las 19:00 horas, tiempo del estado de Sinaloa para verse las caras con CAFESSA.

En su presentación anterior, el Gran Pez igualó a un gol en Navolato ante el cuadro de Aguacateros de Uruapan para consolidarse en la cuarta posición de la tabla general con 12 unidades acumuladas en siete compromisos disputados. En contraparte, el equipo jalisciense marcha en sexto peldaño de la clasificación con igual número de puntos que Dorados, pero con menor diferencia de goles y en su último compromiso venció por un gol a cero al Deportivo Dongu para arribar a su tercer triunfo del certamen.

Ante la lesión del mazatleco Homar González, el nativo de Guasave, Sinaloa, Gustavo Adolfo Soto ha sido el responsable de defender el marco sinaloense, hilando par de compromisos sin perder desde que es el guardavalla titular del elenco áureo. Soto, afirmó que tanto él como sus compañeros son conscientes de la importancia del compromiso de esta tarde en Tlajomulco, debido a que CAFESSA es un rival directo en la lucha por seguir escalando puestos.

“Es un partido muy importante para todos nosotros, sabemos la importancia de obtener el resultado en este juego porque venimos muy pegados en puntos y buscamos alejarnos de los demás para llegar a la cima” agregó el cancerbero.

Con respecto al rol titular que ha venido desempeñando, el apodado ¨Monstruo¨ enfatizó que siente tristeza por la lesión de su compañero, pero es partidario de aprovechar las oportunidades para levantar la mano por un puesto en el equipo absoluto.

“Es una lástima que mi compañero Homar se haya lesionado, personalmente yo lo he aprovechado bien porque es importante aprovechar esta oportunidad que me están dando y hacerlo de la mejor manera cada vez que el entrenador me pida”.

Sobre lo que el entrenador Marroquín les pidió para el vital duelo de hoy, Gustavo afirmó que deben seguir pensando en mejorar pese a que los resultados han sido positivos y seguir trabajando con la misma o mayor intensidad para alcanzar el rendimiento máximo de cada jugador.

“El profesor nos ha dicho que debemos seguir igual o mejor de como hemos venido trabajando, lo hemos hecho bien y hay que buscar los resultados para ser protagonistas en este torneo y poder ir al torneo internacional y clasificar a la liguilla”.

Con respecto a la experiencia que vivió a mitad de semana en el viaje que realizó con el primer equipo a Celaya por Copa MX, el portero sinaloense aceptó que para él fue un momento sumamente especial y para su familia un recuerdo imborrable.

“Se siente muy bien estoy muy feliz por esta oportunidad, los jugadores de experiencia nos ayudaron con todo y me encantó apoyar al equipo en lo que se necesite. Mi familia lo tomó muy bien, estoy muy agradecido con mis amigos, mi novia y todas las personas que me han apoyado en mi camino” finalizó.

Duelo electrizante entre Dorados de Sinaloa y Águilas de la UAS

Hoy, en punto de las 19:00 horas en la cancha del Estadio Universitario de la UAS, Dorados y Águilas chocarán en un duelo que sacará chispas entre dos conjuntos que tienen rivalidad de hace años y planteles de primera categoría en duelo perteneciente a la Tercera División Profesional en su jornada cuatro.

Dorados sucumbió dos goles a cero frente a Atlas en la Unidad Deportiva SAGARPA el pasado sábado, por lo que se estacionó en el séptimo sitio con seis puntos. Las Águilas de la UAS también acumulan seis unidades, pero se encuentran en quinto puesto por mejor diferencia de goles.

Al ser partido con rivales directos por la supremacía del grupo 11 de la Tercera División Profesional, el UAS vs Dorados será un cotejo digno de presenciar, por lo que habrá entrada gratuita al público en el Universitario.