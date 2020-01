FUTBOL

Dorados recibe a Chivas con los cuartos de final como objetivo

El Gran Pez llega al duelo de vuelta de los octavos de final con ventaja de 2-1 en el global

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Tras el triunfo de la semana pasada en Guadalajara por dos goles a uno, Dorados de Sinaloa intentará ratificar su buen presente en el certamen copero para adjudicarse el pase a los cuartos de final del torneo cuando reciba al Guadalajara en la vuelta de los Octavos de Final.

En la ida, Sinaloa tomó ventaja con goles de Escoto y Monges, mientras que por El Rebaño descontó Cristian Calderón en tiempo agregado.

Francisco Contreras, mediocampista sinaloense afirmó que Dorados está hecho para los grandes partidos y el plantel comandando por David Patiño se declara completamente listo para afrontar la vuelta de Octavos ante Chivas.

“Nosotros sabemos que es un partido difícil, pero estamos muy bien preparados para ese tipo de encuentros y creemos que sí le podemos ganar a Chivas y no cometer ningún error para darles ventajas a ellos” apuntó el playera con el número 20.

Contreras es consciente del poderío con el que cuenta El Rebaño y destacó que personalmente se encuentra en una gran etapa al arranque de la campaña 2020.

“No debemos de confiarnos, sabemos que ellos van a venir con todo aquí a querer sacar el resultado, pero estamos muy bien preparados, hemos entrenado muy bien, ellos vendrán con todo a querer dar vuelta al marcador, pero nosotros vamos a trabajar para sacar el resultado. Me he sentido muy bien, el profesor me ha dado la confianza, le quiero responder muy bien, me quiero mostrar y sé que habrá gente que me estará viendo” aseguró.

Finalmente, el zurdo nacido en Culiacán dijo sentirse orgulloso del gran paso y momento que vive el egresado de La Pecera, Jesús Angulo, elemento que milita actualmente con Chivas de Guadalajara y a quien le tocó compartir formación y vestidor con Francisco Contreras.

“La verdad que estoy muy orgulloso de él que está en un gran equipo como lo es Chivas y enfrentar a un compañero que tuve acá, recién debuté cuando él estaba acá, es un orgullo para Sinaloa que nos vean jugar” finalizó el popular Panchito.

El partido comienza en punto de las 20:00 horas y será transmitido por ESPN 2 en televisión, en streaming en la App de ESPN y en radio por MaxiRadio y Radio Sinaloa.

MARTES 28 DE ENERO

Dorados vs. Chivas

20:00 Horas

GLOBAL

Dorados 2

Chivas 1

RESTO DE LA JORNADA

Pachuca vs. Venados FC

18:00 Horas

(Global 1-1)

Toluca vs. Atlas

18:00 Horas

(Global 1-2)

Tijuana vs. San Luis

20:10 Horas