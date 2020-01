Dos elementos de ProtecciÃ³n Civil fueron despedidos, denuncia la Sindico Procuradora

Dos elementos de Protección Civil fueron despedidos, denuncia la Sindico Procuradora

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Dos elementos de Protección Civil fueron despedidos después de que por lo menos 15 elementos señalaran a regidores probables actos de corrupción por parte del Coordinador Jubal Ruvalcaba Moreno, denunció la Sindico Procuradora; los elementos tienen la dinámica de quejarse y quejarse replicó el Secretario del Ayuntamiento.

“Sé que los elementos de Protección Civil ya padecen la represión de haber venido a denunciar actos que se estaban presentado, dos de los elementos fueron despedidos, son acusaciones graves y no pueden decir que no pasa nada, así que creo que debemos reunirnos todos y escucharlos” dijo la Sindica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez durante la sesión ordinaria de Cabildo.

Es momento que todo el Cabildo los escuche, con ello quiere decir que también el Secretario Saúl Acosta Alemán y el Alcalde Emmett Soto Grave, les indicó, para que escuchen lo que está ocurriendo y que ellos no han querido aceptar.

En Protección Civil están pasando cosas graves a las que no se han puesto atención y afectan a la sociedad, pues incluso las personas despedidas son de los elementos más capacitados que tiene la corporación.

“Seguimos sacando conclusiones sin saber de qué se trata, efectivamente hubo dos bajas, no fue por represalias, se les invito a unos cursos (a los despedidos) y están renuentes a hacer nada, son muchas cosas que no se pueden dejar pasar” replico el Secretario del Ayuntamiento Saúl Acosta Alemán.

Los elementos de Protección Civil no quieren trabajar, señaló, unos de los elementos despedidos no tenían ni tres meses laborando, no se les va a permitir que hagan lo que quieran.

“Se les da todo, tienen mucho tiempo ‘muerto’, no sé qué quieren, no sé qué quieren, ahora dicen que andan a pie porque el carro está en el taller, los funcionarios nos movemos en autobús, los chavalos tienen la dinámica de quejarse, quejarse y no poner nada de su parte” señaló.

Acosta Alemán manifestó que las puertas de su oficina siempre han estado abiertas para que ellos lleven las denuncias correspondientes sobre la corporación, pero no se acercan.

LOS CURSOS NO EXISTEN, DESPIDOS SÍ SON POR DENUNCIAR ACTOS DE PROBABLE CORRUPCIÓN

Elementos de Protección Civil señalaron que los cursos que el Secretario Saúl Acosta Alemán indica que se negaron a tomar los compañeros despedidos no existen.

“Ninguno de nosotros se ha negado a ir a un curso, menos los compañeros despedidos, uno de ellos era de los más capacitados tiene nueve años trabajando y es comprometido, siempre ha asistido a los cursos que se les invita” dijo uno de los elementos consultado.

Al último curso se les invito por parte de Protección Civil de Mazatlán y el municipio los envío prácticamente obligados por esa dependencia, pues señalan que no hay recursos económicos para eso.

El despido de los dos elementos sí es por una cuestión de represión, después de las denuncias que hicieron a regidores, señalaron, entre los actos era el hecho de que se les pagaba nomina con días extras, pero ese recurso se tenía que regresar al Coordinador Jubal Ruvalcaba Moreno quien les indicaba que era para el Secretario del Ayuntamiento Saúl Acosta Alemán, el uso del vehículo oficial para hacer mandados familiares, entre otros temas.