Dos personajes que se daban por muertos reaparecerÃ¡n en la octava temporada de Game of Thrones

Dos personajes que se daban por muertos reaparecerán en la octava temporada de Game of Thrones

El sitio web Watchers On The Wall ha publicado una imagen que desvela el elenco completo que conforma la próxima entrega de Game of Thrones

18/02/2019 | 2:30 PM

Dos personajes que muchos seguidores de Game of Thrones daban por muertos tras finalizar la séptima temporada están vivos. Así lo ha confirmado una nueva filtración que ha dado a conocer el elenco oficial con el que contará la octava y última temporada de la ficción basada en los libros de George R. R. Martin. El sitio web Watchers On The Wall ha publicado una imagen que desvela el elenco completo que conforma la próxima entrega de Game of Thrones, a pesar de que muchos de los nombres que figuran en la lista ya estaban más que confirmados. En dicha lista aparecen Kristofer Hivju, el guerrero salvaje Tormund Matagigantes en la ficción y Richard Dormer, quien da vida a Beric Dondarrion, alias "El Señor del Relámpago", cuyo destino no se esclareció al finalizar la séptima entrega. Estos dos personajes fueron vistos por última vez sobre el Muro, observando cómo el Rey de la Noche derrumbaba buena parte de la ancestral estructura a lomos de su dragón-zombie, Viserion. Muchos fans daban por hecho que Tormund y Beric perecieron en el evento, pero, finalmente, parece que lograron sobrevivir. Sea como fuere, también es posible que estos dos intérpretes aparezcan ahora como zombies del Ejército de la Noche... o que la lista del reparto sea falsa o incorrecta. Otros nombres que regresan a la nueva tanda de episodios son los de Tobias Menzies, el actor que da vida Edmure Tully; Carice Van Houten, actriz que interpreta a Melisandre; y Lino Facioli, quien se pone en la piel de Robin Arryn, el joven señor de Nido de Águilas que fue visto por última vez en la sexta temporada. La última aparición de Edmure también tuvo lugar en la sexta entrega tras ser sacado de las mazmorras. No obstante, el asesinato perpetrado por Arya Stark a Walter Frey dejó en el aire el sino de su tío. La sacerdotisa roja se despidió de la serie en esa enigmática escena que comparte con Varys. En ella anuncia su regreso a Poninente, y desvela que está destinada a morir ahí. Si dicha profecía es o no cierta se sabrá a partir del próximo 14 de abril, fecha de estreno de la octava temporada de Game of Thrones. #Game of Thrones

