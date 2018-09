Dos trÃ¡ileres eran los que almacenaban casi 240 cadÃ¡veres en Jalisco

Dos tráileres eran los que almacenaban casi 240 cadáveres en Jalisco

Uno de los camiones deambuló con los cuerpos el fin de semana por varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Noroeste / Redacción

18/09/2018 | 09:02 AM

MÉXICO._ No fue uno, sino dos tráileres los que almacenaron alrededor de 237 cadáveres, de forma provisional, en cajas refrigeradas, una de las cuales circuló por la Zona Metropolitana de Guadalajara durante el fin de semana, debido a que el Servicio Médico Forense se encuentra rebasado en su capacidad.

El primero de los tráileres, con 157 cuerpos, fue llevado a tres puntos distintos. Primero a una bodega en la Colonia La Duraznera, en Tlaquepaque, de donde fue removida tras una inconformidad del Ayuntamiento. Después fue llevada a Tlajomulco, a una brecha cercana al Fraccionamiento Paseos del Valle, pero se la llevaron tras quejas vecinales por el mal olor.

Durante el sábado, llevaron el tráiler a la Zona Industrial, en Guadalajara, y finalmente ayer el Gobierno estatal anunció que el camión regresaría al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), luego de que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz responsabilizó del tema al director, Luis Octavio Cotero Bernal, a quien cesó.

Sin embargo, ayer el titular del IJCF aseguró que quien se encarga del resguardo de los cuerpos es la Fiscalía General jalisciense, y corresponde a dicha institución responder sobre la operación de dicho tráiler.

“Ellos son los que tienen qué responder, y así es por Ley, ellos son los responsables, ya están construyendo en este momento las criptas, para ir a depositar estos cuerpos, inhumarlos ahí, está programado para 800”, dijo Cotero Bernal.

El Servicio Médico Forense de Guadalajara cuenta con 72 espacios para albergar cadáveres, y 200 más en un panteón, en Tonalá, que ya está lleno. Ante ello, el Gobierno estatal intenta terminar la construcción de un nuevo panteón con capacidad para 800 cuerpos -que se espera esté listo el próximo 30 de noviembre-, y en tanto utiliza el citado tráiler y otra unidad, en la cual han llegado a guardar unos 80 cuerpos, la cual se encuentra en las instalaciones del Semefo.

“Quiero reprobar tajantemente acciones que fuera de todo protocolo permitieron que un contenedor refrigerante para la disposición de personas fallecidas que no han sido reclamadas, hayan tenido el mal manejo que tuvo”, dijo ayer el gobernador tras una reunión de seguridad del C5.

“Estos hechos son totalmente inadmisibles y serán sancionados con todo rigor [...] Es claro que hubo omisiones graves que deben ser sancionadas. Es evidente que quienes estuvieron a cargo del procedimiento de traslado alteraron el protocolo sin dar aviso a sus superiores jerárquicos”, abundó Sandoval Díaz.

“Por lo pronto, he solicitado la remoción del cargo, que separe de inmediato el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses [Cotero Bernal]. Tan pronto concluya el procedimiento, estaremos informando las determinaciones que se tomen al respecto”, añadió el gobernador.

“Vigilaré de cerca que haya un trato digno y apegado a derecho en todo momento. Me comprometo a resarcir este episodio dándoles la certeza de que dispondremos del personal más calificado para que procedimientos subsecuentes no presentes estos vistos de negligencia e indolencia”, indicó el mandatario jalisciense.

Desde el pasado 30 de julio, el Secretario General de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, había reconocido la existencia de uno de los tráileres y expuso que se utilizaba en rachas de violencia para guardar provisionalmente cuerpos no identificados, mientras estaba listo el panteón forense.

El titular de la Secretaría General de Gobierno, dijo que de acuerdo al IJCF, cada persona que se encuentra en la cámara de refrigeración cuentan con ficha odontológica, huellas dactilares, perfil genético -muestras de ADN- y fotografía forense con fines de identificación.

El ex titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses había dicho que patólogos y médicos del área confirmaron que en el primer tráiler que deambula por la Zona Metropolitana de Guadalajara con cadáveres de personas sin identificar, no existe riesgo sanitario, ya que afirmaron que se trata de células muertas, que no producen ninguna consecuencia.

“Ningún riesgo, desde luego, los patólogos y los médicos de nosotros ya dictaminaron que no hay ningún riesgo, esto le debería quedar muy claro a la sociedad, a las personas, que no está en riesgo su salud, ni la de su familia”, expuso Cotero Bernal el pasado domingo.

Por este caso, diversas organizaciones no gubernamentales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) expresaron su repudio y exigieron un trato digno para los cadáveres, con base en lo establecido en la Ley General de Víctimas y la Ley General de Desaparición.