DrÃ¡cula de Netflix: ya tiene fecha de estreno y nuevo adelanto

Drácula de Netflix: ya tiene fecha de estreno y nuevo adelanto

La serie será protagonizada por Claes Bang, recordado por su papel en The Girl in the Spider’s Web

Noroeste / Redacción

14/12/2019 | 2:09 PM

La serie Drácula es protagonizada por el actor Claes Bang. Foto: Internet

Desde que Netflix y BBC anunciaron la nueva serie de Drácula inspirada en la clásica novela de Bram Stoker fue un proyecto que llamó mucho la atención debido a que es de los creadores de Sherlock (Mark Gatiss, Steven Moffat) y será protagonizada por Claes Bang que es recordado por su papel en The Girl in the Spider’s Web. Ya se había anunciado cuándo se estrenará la miniserie en el canal británico, pero ahora Netflix ha revelado la fecha en que llegará a su plataforma junto con el lanzamiento de un nuevo avance que da un adelanto de lo que nos espera. Drácula se estrenará en Netflix el 4 de enero de 2020, así que podremos iniciar el año de manera terrorífica con este clásico personaje. Esta nueva versión de la clásica historia narra la vida de Drácula desde sus orígenes en Europa del Este hasta sus batallas contra los descendientes de Van Helsing y más. En BBC la serie se transmitirá en tres partes de 90 minutos cada una, pero probablemente en Netflix se presentará de forma diferente. Así que Drácula se estrenará en Netflix el 4 de enero de 2020, y además del actor danés Claes Bang cuenta con Dolly Wells y John Heffernan como parte del reparto. #Drácula

