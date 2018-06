Dulce Enemigo en la Dieta diaria - Noroeste

AZÚCAR

Dulce Enemigo en la Dieta diaria

Más inteligencia, salud y belleza, son algunos de los beneficios de dejar el azúcar

Noroeste / Redacción

21/06/2018 | 12:41 AM

En México, de acuerdo con la última Encuesta de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut) más del 60 por ciento de la población general excede la cantidad de azúcares añadidos establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que equivale al 10 por ciento de las calorías que se consumen en un día, es decir, para una persona adulta promedio que necesita dos mil kcal es de 50 gramos o 10 cucharadas cafeteras en un día.

Los riesgos asociados al consumo de azúcar se han ligado ya a enfermedades como la caries, obesidad y diabetes, y por ello la OMS llamó en marzo del 2015 a reducir la cantidad al cinco por ciento de todas las calorías, es decir, cinco cucharaditas. Sin embargo, simplemente en un refresco de 600 mililitros se encuentra el azúcar equivalente a 12 cucharadas, de acuerdo con la Alianza por la Salud Alimentaria.

Se estima que hasta un 70 por ciento de los azúcares añadidos que consumen a diario los mexicanos provienen de las bebidas industrializadas, como refrescos, jugos, néctares, tés y hasta aguas saborizadas embotelladas. Tan sólo dejando de tomarlas reduciríamos considerablemente las probabilidades de padecer diabetes, obesidad, Alzheimer o de morir por un infarto.

Al consultar a Fiorella Espinosa, investigadora de salud alimentaria en El Poder Del Consumidor, sobre los que hay que tomar en cuenta antes de disminuir nuestro consumo de azúcar y los beneficios que se podrían tener, hizo observaciones realmente impactantes.

“El consumo de azúcar está asociado no sólo a aumento de peso sino a otras enfermedades crónico-degenerativas como diabetes y enfermedades cardiovasculares, entonces al dejarla disminuye el riesgo de desarrollar estas enfermedades. Hay que tomar en cuenta qué tanto consumo se tenía previamente a dejar de consumirlo, entre casi 60 y 80 por ciento de la población mexicana consume más azúcar de lo deseable, que es el 10 por ciento de las calorías”, expone.

“En promedio la gente consume 12.5 de las calorías provenientes de azúcares añadidos. Hay estudios que indican que con el simple hecho de reducirla a menos de este 10 por ciento, ya hay beneficios, no es necesario eliminarla porque a fin de cuentas somos seres que viven en un entorno social y a veces no es posible dejar de consumirlo al 100 por ciento aunque hay personas que sí lo logran”, dice la nutrióloga.

Con relación a la diabetes, muchas personas tienen una condición que se llama resistencia a la insulina y el hecho de reducir o eliminar el consumo de azúcar va a ayudar a que esa condición desaparezca, a veces se menciona como pre-diabetes, pero que lleva al organismo al límite de una enfermedad catalogada como catastrófica.

“Esto no quiere decir que si tienes diabetes y dejas de consumir azúcar, la vas a eliminar pero sí hay un momento en el que se puede evitar que es cuando se tiene la condición de resistencia a la insulina. Hay estudios que indican que puede haber una disminución de un padecimiento que no está tan visibilizado pero está muy relacionado con el consumo de azúcares añadidos, a través de bebidas azucaradas, que es el hígado graso o esteatosis hepática, porque los azúcares cuando no se usan como fuente inmediata de energía se van a generar una reserva en forma de grasa y uno de los órganos en donde se acumula es el hígado”, continúa.

Espinosa menciona que a niveles generales, si la población reduce entre el 20 a 50 por ciento del consumo de azúcar, la incidencia de diabetes en 20 años se reduciría de 19.9 casos por 100 mil personas. Los casos de enfermedades cardiovasculares, se reducirían a 9.4 por ciento, en este periodo.

* Con información de Sin embargo.com

¿CÓMO IDENTIFICAR EL AZÚCAR?

Dado que se tiene un etiquetado que no permite diferenciar los azúcares añadidos de los totales, lo que las personas deben hacer es leer los ingredientes, donde se pueden identificar si tiene o no azúcar, que viene con diversos nombres, como jarabe de maíz de alta fructosa o sólo Jarabe de maíz, que si bien no es el azúcar de caña es uno que la industria ha estado utilizando mucho y también tiene efectos similares e incluso peores que el azúcar.

Si bien no son azúcares dulces propios sí son azúcares que son absorbidos muy rápidamente, uno de ellos es la maltodextrina. Se usa como azúcar invertido, sacarosa, También está la miel, aunque generalmente se usa en productos que tienen una mejor calidad nutricional.

REGULACIÓN A MEDIAS

Políticas para combatir obesidad en México están “secuestradas” por intereses de empresas, acusa la ONG El Poder del Consumidor. Fiorella Espinoza pide diferenciar entre dos tipos de poblaciones: los niños y los adultos.

“Para los niños menores de dos años se recomienda que no consuman absolutamente nada que tenga azúcares añadidos, ni siquiera deben los padres agregar azúcar a ningún platillo o bebida. En la infancia es cuando se están probando nuevos sabores, pero sobre todo generando los hábitos de alimentación, hay que cuidar las cantidades y el tipo de alimentos”, expone.

Además, aclara que no se recomiendan los edulcorantes porque se generaría el gusto por lo dulce, además de que los sustitutos son mucho más dulces que el propio azúcar de caña.

“Se ha visto que un paladar que está acostumbrado a los sabores intensamente dulces, grasas y sodio muchas veces ya no puede disfrutar una comida preparada con ingredientes naturales. El hecho de que el paladar se vaya despegando de sabores así e irlo acostumbrando a platillos preparados con hierbas y poca sal, estaríamos ganando mucho en el sentido de que el paladar se rehabilita, lo que hace que la aceptación de alimentos más saludables sea más fácil”, recomienda.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE DEJAR EL AZÚCAR?

1. DESCENDERÁ LA PRESIÓN ARTERIAL

La hipertensión es una de las consecuencias en el organismo de llevar una dieta con exceso de azúcar, y no la sal, independientemente del peso corporal, existe un máximo permitido de consumo para no perjudicar la salud.

2. REDUCE EL RIESGO DE MORIR POR UN INFARTO

Cuando se comparó el riesgo de morir por una enfermedad coronaria entre más de 16 mil personas, quienes consumían el 25 por ciento o más de sus calorías en forma de azúcar duplicaban el riesgo de los que estaban por debajo del 10 por ciento. El 25 por ciento de las calorías son solo 125 gramos de azúcar al día.

3. MEJORARÁ EL COLESTEROL

Está más que probado que el azúcar hace aumentar los niveles de colesterol malo LDL y descender los del bueno HDL, además de aumentar los niveles de triglicéridos, es decir, todos los síntomas que indican riesgo de enfermedad cardiovascular.

4. MENOR RIESGO DE PADECER ALZHEIMER

Las personas que obtenían sus calorías de la grasa y las proteínas mostraron un riesgo menor de padecer demencia que las que tomaban grandes cantidades de carbohidratos refinados (azúcar). . Esto se debe a que el azúcar en exceso inhibe una proteína llamada BDNF en el hipocampo, que es responsable de la formación de nuevos recuerdos.

5. MENOS ARRUGAS Y PIEL MÁS SANA

Tomar azúcar todos los días puede dejar la piel más arrugada. La digestión del azúcar produce AGE (productos avanzados de la glicación), unas moléculas que dañan el colágeno y la elástina, impidiendo que la piel se pueda reparar y envejeciéndola. Eliminar el azúcar también mejora el acné .

6. ESTARÁS MÁS ALERTA

Además de evitar el “sugar crash”, ese bajón que se produce después del “subidón” inducido por el azúcar, hay otros efectos más profundos en el cerebro. Se ha descubierto que las orexinas, un tipo de neuronas que regulan el estado de alerta, se anulan con el azúcar, mientras que se estimulan con los aminoácidos procedentes de las proteínas.

7. MENOS DEPRESIÓN

No es el primero en establecer la relación entre el azúcar y la depresión, pero el estudio Whitehall II, sobre más de 23 mil personas, estableció que quienes más azúcar y bebidas azucaradas consumían tenían un riesgo un 23 por ciento mayor de sufrir depresión.

8. MEJORES DEFENSAS

Desde hace años se sabe que el azúcar en la dieta es un depresor del sistema inmunitario. Con 100 gramos de azúcar se reduce notablemente la actividad de los neutrófilos, las células sanguíneas que te protegen de las bacterias, durante cinco horas .

9. MENOS VISITAS AL DENTISTA

El azúcar produce caries, enfermedad dental que es la primera causa de visita al dentista y la primera causa de pérdidas dentales en personas de todas las edades.

10. ¿MÁS INTELIGENTE?

Al estudiar a niños de 6 y 7 años los que tomaban azúcar de manera cotidiana en sus alimentos tuvieron peores resultados en test de inteligencia. Aún falta realizar más estudios para confirmarlo.