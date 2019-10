Durazo culpa a la corrupciÃ³n y asegura que no hay Estado fallido

Durazo culpa a la corrupción y asegura que no hay Estado fallido

Durante la conferencia de prensa que ofreció el Gabinete de Seguridad, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Alfonso Durazo señaló que son años de violencia los que se viven en el país

Karen Bravo

CULIACÁN._ El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Alfonso Durazo culpó a la corrupción de los hechos de violencia que sitiaron a Culiacán la tarde y noche del jueves.

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad Federal, el Secretario señaló que son años de violencia las que se viven en el país y estos hechos no ocurrieron de un momento a otro.

“Las expresiones de violencia como la que vimos ayer no nació de un día para otro, son años acaso décadas de corrupción e impunidad que han desembocado en el empoderamiento de grupos criminales que actúan, obviamente al margen de toda noción de legalidad y sin límite alguno. Ningún pacto, absolutamente ningún pacto con el crimen organizado”, expuso.

Durazo alegó que frente a los hechos y el operativo fallido de captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, no hay un Estado fallido, pues todo ocurrió por ser un operativo precipitado sin una orden de cateo, según insistió.

“No podemos hablar por el retraso en un proceso burocrático de un estado fallido, no se puede por más grave que sean las consecuencias. En la planeación de papel se estimaba que podría conseguirse prontamente una orden de aprehensión, sin embargo, no se logró en el tiempo establecido en el proceso de planeación. Esto tampoco nos lleva a hablar de un sistema fallido, pero sí nos lleva a hablar de que todo el aparato de administración, procuración de justicia ha sido históricamente deficiente y corrupto; no podemos negarlo y frente a esa realidad nos estamos enfrentando.”

En tanto el Secretario de Defensa Luis Cresencio Sandoval insistió en señalar que esta administración ha tenido acciones destacables.

“Quiero citar también que este personal en lo que va de la administración ha tenido 14 aseguramientos de miembros relevantes de la delincuencia en diferentes partes de la República y 26 colaboradores de diferente nivel, es una cantidad de armas, municiones, de recursos inmuebles que han asegurado bajo el mismo esquema de operación. La diferencia aquí que se presentó es precisamente que de manera improvisada actuaron, no de manera improvisada, de manera precipitada”, dijo.