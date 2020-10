Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

Ebrard descarta cierre total de frontera común con EU; 'sería muy grave; un daño enorme', afirma

'Sí se hacen las recomendaciones, sí se mantiene la orientación de que todas las autoridades que no sean esenciales no se lleven a cabo, pero no estamos previendo un cierre total de actividades porque el impacto podría ser muy grave', abundó el funcionario federal

Carlos Álvarez

29/10/2020 | 10:30 AM

Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

MÉXICO._ Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), descartó este jueves un cierre total en frontera con Estados Unidos, ante incremento de casos del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19). "México no va a optar por un cierre imperativo, eso tendría muchas consecuencias, y eso también aplica para la frontera, un cierre imperativo implicaría que no pudieran entrar y eso podría causar un daño enorme", dijo el canciller durante la conferencia de prensa matutina presidencial. "Sí se hacen las recomendaciones, sí se mantiene la orientación de que todas las autoridades que no sean esenciales no se lleven a cabo, pero no estamos previendo un cierre total de actividades porque el impacto podría ser muy grave", abundó el funcionario federal. El canciller mexicano informó, además, que existe un sistema de consulta semanal que se revisa con la información dada a conocer por la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno Federal de la situación en la frontera norte con EU. "En virtud de que la Secretaría de Salud fijó el rojo para el caso de Chihuahua y en virtud de que Estados Unidos tiene un rebrote, que no es en las ciudades fronterizas, pero podría hacerlo, no se ha cambiado la disposición que es una restricción con diferentes modalidades a las actividades que no se consideran esenciales", agregó. "No estimamos que en el corto plazo se vaya a modificar esa disposición, pero lo hacemos semanalmente y los acuerdos con Estados Unidos son mensuales, lo hacemos para prever el siguiente mes y hasta esa fecha no vamos a modificar lo que ya está establecido", señaló Ebrard Casaubón. El pasado 17 de septiembre, la Cancillería mexicana planteó al Gobierno de Estados Unidos la extensión de un mes más de las restricciones a los viajes no esenciales en la frontera común de ambos países. La SRE indicó que tras haber revisado el desarrollo de la propagación del coronavirus, México y EU coordinarán las medidas sanitarias en las garitas, mismas que se mantendrán vigentes hasta el próximo 21 de noviembre, a las 23:59 horas. En su cuenta de la red social Twitter, la SRE detalló que las restricciones tendrán los mismos términos desarrollados desde el 21 de marzo, aplicando a los viajeros mexicanos con visa de turista, aunque el Gobierno de EU recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a México. “Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo. Ambos países coordinarán las medidas sanitarias en la región fronteriza que estarán vigentes hasta las 23:59 horas del 21 de noviembre de 2020”, indicó la Cancillería en una serie de tuits. El pasado 13 de agosto, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SRE, indicó que continuaría el cierre parcial de la frontera entre Estados Unidos y México, para los viajes “no esenciales”, hasta el 21 de septiembre, ante el repunte de casos de Covid-19, en entidades de la parte sur de EU. “Viene un resurgimiento y entonces en la frontera no se puede abrir ahora y nosotros en algunos estados vamos más o menos a la baja y tampoco sería lógico que ahorita lo cambiáramos, así que sería otro mes”, dijo el canciller durante un evento realizado por Funsalud, en donde se presentaron ventiladores hechos en México. El pasado 10 de julio, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, Ebrard Casaubón indicó que entidades de Estados Unidos como California, Nuevo México, Arizona y Texas presentan un incremento en los casos del coronavirus. “Nuestra perspectiva y la de la Secretaría de Salud [del Gobierno Federal mexicano] es que no sería prudente ahorita hacer una apertura, porque entonces lo que vamos a provocar es un impacto hacia un rebrote”, dijo el funcionario federal. El canciller mexicano agregó en esa ocasión que se estaba evaluando la extensión del cierre de la frontera común en comunicación con los Gobiernos locales, muy dependientes del intercambio comercial con el país vecino, además de que este “enfoque” se “comparte” con Estados Unidos y es “conservador”. La Cancillería mexicana destacó que solo se permitirán los cruces esenciales que tengan que ver con comercio, emergencias o asuntos legales. Sin embargo, está restringido el cruce para las visitas familiares, turismo o recreación. Dichas restricciones -que se han extendido en tres ocasiones- fueron impuestas el pasado 21 de marzo, por las autoridades de ambos países y renovadas en mayo, cuando iba expirar el primer plazo fijado para el cierre de los tres mil kilómetros de frontera común.

