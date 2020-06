BEISBOL

Ed Howard quiere ser un modelo a seguir en los Cachorros de Chicago

El pelotero afroamericano fue seleccionado en el lugar 16 de la primera ronda del Draft de las Grandes Ligas

Noroeste / Redacción

CHICAGO._ Días antes del Draft de MLB la semana pasada, el presidente de operaciones de beisbol de los Cachorros, Theo Epstein, compartió su pensar durante una llamada con los medios acerca del problema del racismo sistémico. Epstein desafío su propia inclinación inconsciente a la hora de contratar a empleados y prometió apoyo y acción como parte del movimiento “Black Lives Matter”.

En ese momento, Ed Howard no sabía que iba a ser elegido por los Cachorros de décimo sexto general en la primera ronda del Draft el miércoles. Sin embargo, lo que el torpedero de la Preparatoria Mount Carmel sí sabía es que sin importar cuál equipo lo seleccionara, él iba a utilizar su creciente plataforma para convertirse en un ejemplo a seguir.

“Eso es definitivamente algo en lo que soy grande”, expresó Howard. “Soy grande no sólo en ser un buen jugador, sino que también soy grande en ser una gran persona fuera del terreno de juego. Mis padres son bien serios con eso. Siempre me motivan a sacar lo mejor de mí. Definitivamente, seré un ejemplo a seguir. Definitivamente, haré las cosas de la mejor manera posible todo el tiempo. No veo la hora de empezar a jugar en el norte de Chicago”.

Howard formó parte del equipo todos-negros de Jackie Robinson West que llegó a disputar el título de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en 2014. También participó en el programa ACE (Amateur City Elite, por sus siglas en inglés) de los Medias Blancas, el cual les aporta recursos a jóvenes peloteros provenientes de barrios pobres. En la Preparatoria Mount Carmel, Howard exhibió una tenaz ética de trabajo junto a su talento, convirtiéndose en un prospecto de primera ronda.

Durante una gran reunión en Chicago tras el éxito del equipo de Jackie Robinson West en 2014, Epstein se subió al escenario y motivó a los jovencitos a seguir trabajando duro y luego bromeó acerca de que los vería en el Draft de MLB algún día. En el video, la cámara enfoca a Howard, quien no podía dejar de sonreír.

Seis años después, los Cachorros hicieron de Howard su prioridad en el Draft.

“Lo primero que haces es que comienzas por el ser humano”, declaró Epstein en una entrevista para 670 The Score el viernes. “Cada vez que le apuestas a un muchacho de preparatoria en la primera ronda, deseas que ese jugador sea alguien en quien confías. Quieres conseguir a un jugador con carácter, ética de trabajo y madurez, porque el camino de la preparatoria a convertirte en un jugador de impacto en las Mayores es demasiado largo.

“Nuestros escuchas hicieron un gran trabajo al conocer a fondo a Ed. Es uno de los jugadores de último año de preparatoria más maduros que hemos evaluado”.

Howard ya ha servido de inspiración para el campo corto de los White Sox, Tim Anderson, a quien el joven torpedero ve como un ejemplo a seguir. Ambos han formado un lazo importante durante los últimos dos años.

“Es una persona especial”, opinó Howard. “He llegado a conocerlo más a fondo y me he dado cuenta de cómo hace las cosas en el sur de Chicago, y sólo quiero imitar eso y trasladarlo al norte de la ciudad”.

Dado el alcance de las protestas no sólo alrededor de los Estados Unidos sino en otras partes del mundo, a Howard se le pidió su opinión sobre el tema de la injusticia racial durante la llamada para presentarlo ante los medios de Chicago. Específicamente, al joven shortstop se le preguntó si pudo escuchar los comentarios de Epstein acerca de su deseo de ser parte de la solución.

“Estoy de acuerdo con lo que él ha dicho”, respondió Howard.

Epstein recientemente asistió a una de las manifestaciones pacíficas en Chicago, y eso ayudó a inspirar a otros ejecutivos de MLB a hacer lo propio previo al Draft.

“(La ex estrella de la NBA) Kareem Abdul-Jabbar dijo que el racismo institucionalizado puede ser como las partículas de polvo en el aire, la cuales no se pueden ver”, manifestó Epstein. “Están a tu alrededor, pero no las puedes ver. Y luego entra un poco de luz al cuarto y te das cuenta de que están por todos lados. Bueno, creo que eso es lo que la reacción inicial tras la muerte de George Floyd hizo para mucha gente; les dejó entrar un poco de luz al cuarto”.

Cada líder de la directiva de los clubes de Grandes Ligas sostuvo una pancarta con la leyenda “Black Lives Matter” durante la transmisión del Draft, y también anunciaron una donación colectiva (MLB y los propietarios de los clubes igualaron los donativos por parte de cada líder de los equipos) de más de US$1 millón en apoyo a Campaign Zero, Color of Change, the Equal Justice Initiative, the Jackie Robinson Foundation and the NAACP Legal Defense y Education Fund.

Epstein dijo que de ahora en adelante, examinará bien de cerca los procesos de contratación y hará que los grupos de gerentes se involucren más en los programas comunitarios. Se trata de los primeros pasos que pueden ayudar a atender la falta de diversidad tras bastidores, mientras que al mismo tiempo ayudará a desarrollar el juego entre los jóvenes jugadores de raza negra.

“Hay muchos peloteros afroamericanos que pueden jugar”, afirmó Howard. “Ahora mismo no hay tantos en Grandes Ligas, pero definitivamente creo que próximamente empezarán a llegar más. Espero en algunos años estar ahí”.