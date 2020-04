El 11.9 por ciento de contagiados de Covid-19 han muerto en Sinaloa, y eso preocupa a los empresarios

La Canaco y la Coparmex expresaron que muchas personas que no es indispensable que salgan lo han estado haciendo, y por eso van tantos casos positivos, aunado a que muchos sinaloenses se han venido de EUA y han esparcido el virus en la entidad

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La Confederación Patronal de la República Mexicana, así como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán expresaron su preocupación por el alto índice de mortalidad que está teniendo el Covid-19 en nuestra entidad.

Ayer murieron cinco personas en Sinaloa a causa del virus, en total van 10 decesos, y se han detectado 84 casos de SARS-CoV-2 en el Estado, por lo que la tasa de mortalidad es del 11.9 por ciento, siendo que de acuerdo a expertos el promedio es del tres al cuatro por ciento.

Debido a esto Diego Castro Blanco, presidente de la Canaco señaló que hay una preocupación muy sentida por parte del sector empresarial, ya que por cada 100 mil habitantes, Sinaloa es quien tiene la tasa de mortalidad más elevada del país.

“Nos preocupa bastante, realmente Sinaloa en porcentaje por cada 100 mil habitantes pues es el número uno, es el más alto, seguido por Baja California y después le sigue la Ciudad de México, y sí, la verdad que nos preocupa”, subrayó.

El líder de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán sostuvo que gran parte de los contagios que se han presentado en nuestra entidad han sido porque personas que radican en Estados Unidos de origen Sinaloense han regresado al Estado con el virus, y lo han esparcido aquí.

“De aquí de Sinaloa ha emigrado mucha gente y muchas familias a los Estados Unidos y tenemos entendido que algunas personas se han venido huyendo de la situación que está en Estados Unidos para acá, y mucha gente viene a Sinaloa, entonces es uno de los motivos de alta preocupación por el que nuestro Estado puede tener una expresión exponencial de esta enfermedad”, mencionó.

“Hay mucha gente que viene de Estados Unidos y regresa por la psicosis también que hay avanzada de esos países y están emigrando casos y después viene el contagio local. Verdaderamente sí estamos preocupados y hacemos un llamado a toda esa gente que llegue pues sea revisada y puesta en cuarentena, y los casos asociados a estos eventos que se revisen y se atiendan de manera urgente para evitar la proliferación y se siga propagando este virus en el Estado”, añadió.

Por su parte Edna Fong Payán criticó el actuar de alguna ciudadanía, ya que no hace caso a los llamados de la autoridad a no salir de sus hogares; reconoce que hay quien tiene que salir a fuerzas a ganarse el sustento, pero hay quienes sólo salen de sus casas de manera irresponsable.

“Es muy lamentable que la ciudadanía no esté acatando las órdenes que nos están enviando desde el Gobierno Federal y Estatal para asumir la responsabilidad de quedarnos en casa, es muy importante hacer el llamado a todos los ciudadanos a que sigan las instrucciones ya que este virus es muy agresivo y podemos tener mucho más infectados en poco tiempo”, explicó.

“No está bien que seamos el segundo Estado con más muertes ahorita por el Covid-19...sabemos que hay familias que no subsisten si no salen y no venden, eso de cierta manera se puede entender, pero hay otras que sí tienen la alternativa de quedarse en casa y no lo están cumpliendo”, abundó.