El 90 por ciento del sector Industrial en Culiacán no tendrá utilidades: Canacintra

Miguel Ángel Manjarrez, vicepresidente nacional de la Región Pacífico de esta cámara, dijo que en el sector industrial, de las 650 empresas correspondientes a la sección Culiacán que emplean a 13 mil personas aproximadamente, un 10 por ciento solamente estarán en posibilidades de dar utilidad

Istar Meza

CULIACÁN._ No hay empresario que no quiera dar utilidades a sus empleados, pero en muchos casos no las hay, advirtió Miguel Ángel Manjarrez, vicepresidente nacional de la Región Pacífico de Canacintra.

Detalló que en el sector industrial, de las 650 empresas correspondientes a la sección Culiacán que emplean a 13 mil personas aproximadamente, un 10 por ciento de estas empresas solamente estarán en posibilidades de dar utilidad.

Advirtió que seguro habrá muchas demandas que no pasarán de eso, porque realmente en el 90 por ciento de los casos no hay utilidades.

Destacó que el año pasado fue un panorama complicado, y se prevé que este año sea peor, por el incremento a la energía eléctrica y tantas cargas impositivas que recaen en el empresario.

“Muchas, muchas cargas impositivas, a veces tenemos que hacer el trabajo que al Gobierno Federal, Estatal y Municipal les toca hacer, y va con cargo a la empresa, entonces, el empresario ya no aguanta, ya no puede cargar con todo”, señaló.