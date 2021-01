El Alcalde de Escuinapa afirma que no es un privilegiado por recibir la vacuna Covid-19

Advierte que recibir la primera dosis no es un privilegio, pues él acude al Hospital General a atender pacientes con Covid-19, que no hacen otros médicos

Carolina Tiznado

El Alcalde Emmett Soto Grave negó que haya sido "privilegiado" al haber sido vacunado contra el Covid-19.

Justificó que como médico que atiende pacientes en el Hospital General, lo que otros médicos especialistas del nosocomio no han hecho.

“No, para nada es privilegio, soy médico que atiende pacientes Covid, soy Alcalde, soy internista, me he metido a ver pacientes Covid al hospital, tengo riesgo igual que todos, el director (del Hospital General) no ha tenido apoyo de médicos internistas del hospital”, dijo.

Su presencia en el Hospital General ha sido sin cobrar honorarios, ha dado cursos de ventilación mecánica, algo que ningún otro colega ha hecho, manifestó.

“He estado en la línea de fuego, no solo en hospital, también en lo privado, vengo en la lista de vacunación, no por privilegios, se justifica porque he estado viendo pacientes, a la hora que el director me requiere… los trabajadores pueden decir misa (los que denuncian), los trabajadores tienen turno”, dijo.

En lo álgido de la pandemia por Covid-19, dijo, muchos médicos especialistas del Hospital General se negaron a entrar al trabajo por el Covid, por lo que es una vacuna merecida, y que su familia la tendrá hasta que sea el tiempo.

“No nos hemos rajado para ver pacientes en el hospital, cosa que otros médicos que andan grillando no han hecho, médicos que no han entrado al área Covid y son especialistas, podrán decir misa, pero sí he visto pacientes y lo pueden constatar, otros no han querido hacer el trabajo, a pesar de que están” señaló.