El boxeador mochitense Carlos Araujo va a la conquista de Europa

LOS MOCHIS._ El boxeador mochitense Carlos ‘Príncipe’ Araujo viajó este domingo a Inglaterra para participar en el torneo ‘Golden Contract’, organizado por la promotora internacional MTK Global.

“Estoy muy contento, muy feliz. Tengo un compromiso muy grande, y lo tomo de la mejor manera, sé que voy con peleadores muy duros, con mucha experiencia tanto en lo amateur como en lo profesional, y me siento muy orgulloso de representar a mi México”, expresó.

El torneo, organizado en asociación con la empresa Matchroom Boxing y que será transmitido por la gigante Sky Sports, se desarrollará en tres divisiones: Pluma, Superligero y Semicompleto; bajo un formato de eliminación directa en tres etapas: cuartos de final, semifinales y final.

La primera etapa se celebrará este viernes, 4 de octubre, en el York Hall de Londres, y los primeros combates se definirán mediante un sorteo.

Además de Araujo, en peso Pluma competirán los británicos Ryan Walsh (24-2-2, 11), James Dickens (27-3, 11), Tyrone McCullagh (13-0, 6) y Leigh Wood (22-1, 12), el irlandés David Oliver Joyce (11-0, 8), el cubano Hairon Socarrás (22-0-3, 14) y el español de origen ecuatoriano Carlos Ramos (11-1, 7).

“Ryan Walsh y el otro peleador de la promotora son los favoritos, pero ni ellos ni ningún otro participante me intimida, ni me van a quitar el sueño de ser campeón del mundo. Se llegó el momento de demostrar, y yo voy a dejar todo mi corazón y todos mis cojones arriba del ring”, sentenció el mochiteco, quien adelantó que en caso de elegir rival podrían tomar a Oliver o Ramos.

“Si piensan que yo soy el rival más débil del torneo, pues por mí está bien, que me subestimen, pero no saben que se van a encontrar a un sinaloense, a un mexicano, ¡vaya!, a un león arriba del ring. Es una gran oportunidad para cualquier peleador, y no vamos a desaprovecharla”, exclamó.