El Buki enamora al Internet con el tuit más romántico del 2020

El cantante Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”, es uno de los más queridos por el público, ya que sus canciones se han vuelto tan famosas que muchas personas las han cantado en algún momento de su vida.

El intérprete de 60 años de edad es reconocido por formar parte del grupo “Los Bukis”, fundado en 1972, pero en 1994, Marco lanzó un álbum en solitario y desde entonces, es recordado como uno de los cantantes de balada más queridos.

“El Buki” tiene varios seguidores en redes sociales, como sus 1.8 millones de seguidores en Twitter. Todos ellos se mostraron impresionados con un curioso mensaje que publicó esta mañana en dicha plataforma.

Y es que Marco Antonio sentenció con unas cuantas palabras la relación de lo usuarios de dicha red social con la nueva característica: Fleets, una suerte de “Historias” de Instagram, pero ahora en la plataforma de 280 caracteres.

Dicha funcionalidad permite publicar un tuit o una imagen, la cual será eliminada 24 horas después del perfil del usuario. A algunas personas les agrada esta posibilidad, en tanto que otras han mostrado su descontento.

Entre todos esos mensajes, destaca el que ha publicado “El Buki”, quien relacionó las historias en Twitter con un ems para el ser amado:

“Podrán ponerle historias a todas las redes sociales, pero las mejores historias solo las tendré contigo, mi amor”, publicó el célebre cantante.

Buki went off with this one ☝🏼 https://t.co/YYo0KdY65t