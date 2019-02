El campeón mundial sinaloense Juan Diego García se alista para Lima 2019

El culiacanense retomó sus entrenamientos con la selección nacional de parataekwondo en el CNAR

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ El monarca mundial de parataekwondo categoría K44 división -75 kilogramos, el sinaloense Juan Diego García López, regresó a sus entrenamientos en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) de la Conade, con la mira en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, tras su histórica presea de oro en el campeonato del orbe, que se realizó en Antalya, Turquía.

“Tener esta medalla de oro significa demasiado para mí, fue un logro muy grande para mi carrera, antes de este Campeonato Mundial, mi sueño era Tokio 2020. Ahora que obtuve este triunfo, me veo más cerca de unos Juegos Paralímpicos, conseguir la plaza y representar como se debe al país”, declaró el originario de Culiacán, Sinaloa.

Para concretar su hazaña de convertirse en el primer medallista de oro en la modalidad de combate de la disciplina, el taekwondoín de 16 años, quien nació sin el brazo derecho, tuvo que librar cinco combates contra los mejores exponentes del orbe.

“Era una gráfica muy dura, pero siempre estuve concentrado en cada combate. Nunca estuve pensando en cuál sigue y qué es lo que viene, íbamos paso por paso. El rival más fuerte fue el de la final, ya me había enfrentado a él, lamentablemente me había vencido, pero trabajamos duro para que las cosas cambiaran y lo logramos”, recordó Juan Diego.

Para llegar al top mundial, el atleta aún menor de edad tuvo que tomar la decisión de separarse de su familia, que vive en Sinaloa, para concentrarse con la selección nacional en el Centro Paralímpico Mexicano (Cepamex) de la Conade y poder realizar su entrenamiento en las instalaciones del CNAR.

“Yo vine al CNAR a los 14 años, fue difícil alejarme de mi familia, los primeros meses que estuve aquí lloraba porque los extrañaba, pero mis papás me hicieron ver que si estaba aquí era porque quería algo, eso me motivó para continuar y sí, ha valido la pena todo este esfuerzo, últimamente me ha ido bien en mi deporte y he representado a México como debe de ser”, compartió el atleta, quien se prepara bajo la supervisión de la entrenadora nacional Jannet Alegría Peña.

Por otra parte, Juan Diego resaltó que este logro sólo es el principio de su carrera deportiva.

“Esto no se acaba aquí, apenas inicia, tenemos que seguir trabajando para las competencias que vienen en puerta, ya estamos clasificados a los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, donde se incluirá por primera vez el parataekwondo y mi expectativa es traer la medalla de oro, pero para eso hay un proceso, estudiar y estar al tanto de todos los competidores que se inscriban, buscar su manera de pelear, estrategias, porque estoy consciente de que pueden entrar países nuevos y venir muy fuertes como en el Mundial”, reconoció el taekwondoín, quien inició en la disciplina a los 5 años, por invitación de su maestro de kínder.

“El deporte me ha dado muchas cosas, pero tengo que tener los pies en la tierra, nunca debo de borrar mis objetivos, esos los tengo que tener bien claros al igual que mis sueños: día a día trabajar duro para ser mejor persona dentro y fuera del deporte”, comentó.