El Campeonato Panamericano U-8 de beisbol no se realizarÃ¡ este aÃ±o: Joan LÃ³pez

El Campeonato Panamericano U-8 de beisbol no se realizará este año: Joan López

El coordinador del Centro Deportivo Benito Juárez dice que las fechas ya no se pueden acomodar, pero el evento se espera llevar a cabo en 2021

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Será hasta el año entrante, la posibilidad de celebrar una edición más del Campeonato Panamericano de Beisbol U-8, que organiza el Centro Deportivo Benito Juárez (CDBJ).

Esto, debido a que la edición programada para este año, que sería del 13 al 19 de abril, quedó suspendida por parte de la Confederación Panamericana de Beisbol (COPABE), principal organizador de la justa.

Así lo externo, Joan López, coordinador Deportivo del Centro Deportivo Benito Juárez, quien declaró que este torneo ya quedó cancelado y no será celebrado en el 2020.

“Este torneo, ya se nos fue de las manos, por las fechas en que se tenía programado, por lo que quedó suspendido y no se va a llevar a cabo en este mes, ni en lo que resta del año”, dijo López.

La suspensión de este campeonato, se dio debido a la contingencia sanitaria que se vive en el mundo, con respecto al Covid-19, previniendo la propagación de este virus, y a su vez, viendo por la salud de los jóvenes peloteros y sus acompañantes.

Por otro lado, el CDBJ no ha perdido al esperanza por realizar eventos de alto nivel en este año, pues aún se encuentra la posibilidad de celebrar un evento de softbol de talla internacional a finales del 2020.

“Tenemos programado a finales del año un evento de softbol, pero mientras la Confederación no libere alguna autorización o un comunicado oficial, nosotros no podemos confirmar si lo llevaremos a cabo”, dijo López.

“Mientras ellos no lo anuncien, nosotros no podemos hacerlo o no, si en la actividad cotidiana, lo tenemos detenido, que es donde decidimos, más ahora en eventos de mayor relevancia como estos”, añadió.

Sin embargo, la idea de poder realizar un evento de esta magnitud podría ser un gran incentivo no solo para dicha Paramunicipal, sino también para el puerto, por todo lo que podría acarrear.

“Estaría muy bien el tener un evento de carácter internacional a finales del año, pensando en la reactivación que se tendría en la parte deportiva y económica de la ciudad, pero no es algo que dependa de nosotros totalmente”.

“Lamentablemente, este evento se quedó en el tintero, por lo que estamos esperando que la federación nos de un comunicado al respecto”.