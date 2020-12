El Carnaval dependerá de cómo esté el Covid-19 en esas fechas: Alcalde de Mazatlán

Este domingo se realizará la consulta anunciada por las autoridades, para definir si habrá las fiestas

Belizario Reyes

Si la gente aprueba que sí se lleve a cabo el Carnaval Internacional de Mazatlán 2021, su realización o no dependerá de cómo estén en esas fechas las condiciones de la pandemia de Covid-19, y si no se hace, se efectuará otro tipo de atractivo que no sea tan grande como Carnaval, para que siga viniendo el turismo, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Invitó a la población a participar en las votaciones que realizará este domingo el Municipio de Mazatlán sobre si habrá o no fiestas carnestolendas el próximo año.

"Vamos a esperar, para qué en vísperas, ...yo lo que veo entre la gente es que la gente no quiere Carnaval, el empresario y el ciudadano temen un rebrote, que no lo hemos tenido como en otros lugares, y ese rebrote causaría a Mazatlán un daño muy grande", continuó Benítez Torres.

Dijo que con la consulta de este 6 de diciembre lo que él quiere es escuchar al pueblo.

"Quiero escuchar al pueblo, el pueblo es sabio, yo puedo pensar de una manera y el pueblo de otra", reiteró el Presidente Municipal.

"La verdad es que yo preferiría por varias razones que la gente dijera que no (que no se haga el Carnaval), pero no quiero decir eso porque se influye, porque ponemos en riesgo a la ciudad, no podemos controlar un millón de gente en Carnaval".

Subrayó que dependerá de cómo esté la pandemia en esas fechas para determinar si se hace o no esta fiesta.

"Sí, y si no se hace el Carnaval, haremos otro tipo de atractivo que no sea tan grande como Carnaval para que siga viniendo el turismo, traemos varios proyectos, ya luego se los digo", expresó el Alcalde en entrevista tras la inauguración de la Planta Potabilizadora Miravalles, en Mazatlán.