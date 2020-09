El 'changuerismo' en el sur está desatado, previo al fin de la veda: Líderes pesqueros

En Rosario y Escuinapa acusan falta de vigilancia de parte de la Conapesca en lagunas y esteros

Belizario Reyes

Ante el incremento del "changuerismo" o la pesca ilegal que se presenta en Sinaloa, a pocos días del inicio de la temporada de capturas de camarón en sistemas lagunarios, dirigentes pesqueros exigieron aumento de la vigilancia para combatir dicha problemática.

"En el sur de Sinaloa es como en todo el estado, es muy difícil controlar el furtivismo, el saqueo de camarón se da todo el tiempo, en tiempo de veda y de no veda, pero cuando nos cuidamos más es en tiempo de veda, pues no se deben robar los camarones", dijo el dirigente de la Federación Guerreros del Sur, Francisco Figueroa Plancarte.

"Pero como no hay una buena coordinación de campo, con presencia de la Dirección General de Inspección y Vigilancia y Marina, pues no se está haciendo una vigilancia como debe ser".

El sector pesquero es coadyuvante en esta labor, y cuando falla dicho personal de Gobierno la vigilancia es muy deficiente y los camarones que hay los comienzan a saquear, acusó.

"Es un problema generalizado, no es exclusivo del sur del estado, es del estado y de todo el país, porque la Dirección opera en todo el país y ha brindado la vigilancia mala, se puede decir", continuó Figueroa Plancarte.

"Ha habido todo el tiempo apoyo de Marina porque a ellos corresponde, son aguas las que se están cuidando y son ellos los más facultados de ello, ha habido apoyo, hace muchos años daban más apoyo y hubo un tiempo que restringieron mucho el apoyo, ahorita como están en esa transición de pasar esas facultades a Marina, pero se dio en el tiempo de veda".

A escasos días de levantarse la veda no se ve vigilancia de elementos de Marina, como que no le han pasado 100 por ciento las facultades o no tiene presupuesto, dijo el dirigente pesquero en entrevista telefónica.

"Al acercarse el levantamiento de veda es lo más crítico, es cuando hay más saqueo de camarón porque hay mucho y aparte tiene talla comercial ya, ya va teniendo talla comercial y hay más interés de la gente que va y lo saca, y en el caso de aquí del sur del estado pues la cosecha de mangos, los empaquen dan empleo a muchas personas, eso hace que no se vayan muchos a saquear camarón", subrayó.

"Pero a estas alturas ya no hay mangos, ya los empaques están más restringidos con su personal y la gente tiene necesidad y va a buscar a donde haya y ahí es más fácil para ellos, están más fácil los peligros porque en tiempo de veda si agarran a una gente que lleva producto ilegal de veda pues nada más se lo quitan, no lo detienen, no lo multan, no hay nada de eso, entonces no les da cuidado que los agarren".

El presidente de administración de la Federación del Sur de Sinaloa, Jorge García Santos, manifestó que está muy desatado el "changuerismo".

"Está muy desatado el 'changuerismo', las artes de pesca prohibida o los "changos", están imparables porque la vigilancia nada más no".

Recalcó que como se acerca el levantamiento de la veda se ha incrementado mucho la pesca furtiva a tal grado que están forzando a los pescadores a entrar a pescar, aunque el camarón no tiene el tamaño deseado por las cooperativas para entrar pero de lo contrario se lo van a terminar.

"Pedimos que haya vigilancia, pero vigilancia con Gobierno, con soldados porque a los oficiales (de Pesca) no les hacen caso, aquí los puntos más problemáticos son Palmillas, Palmito del Verde, todo lo que es la zona de ahí de Teacapán y en general todo Escuinapa", subrayó el dirigente pesquero.