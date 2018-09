El Chapo es regañado por el juez por distraerse con Emma Coronel

El Juez juez Brian Cogan alzo la voz para llamar la atención del capo sinaloense, quien se encontraba absorto viendo fijamente a su pareja sentimental; Fiscalía lo vincula con 20 asesinatos

Noroeste / Redacción

El juez Brian Cogan, quien lleva el juicio contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, tuvo que alzar la voz para llamar la atención del capo sinaloense, quien se encontraba absorto viendo fijamente a su pareja sentimental, Emma Coronel Aispuro, quien se sentó en uno de los bancos para el público en general en la sala 8D de la Corte del Distrito Este de Nueva York -situada en el barrio de Brooklyn-, durante los 40 minutos que duró la sesión.

“¡Señor Guzmán!”, dijo Cogan al ex líder del Cártel de Sinaloa -según la agencia alemana dpa-, quien no dejaba de ver a su esposa, con la que tiene dos hijas -las gemelas María Joaquina y Emali-, y quien no ha dejado de asistir a ninguna de las vistas orales preparatorias del juicio que se celebra en la citada Corte desde que “El Chapo” Guzmán fue extraditado por México el 19 de enero del 2017.

Coronel Aispuro, de 29 años de edad y quien cuenta con la nacionalidad estadounidense, no está autorizada a visitarlo en la cárcel de máxima seguridad de Manhattan en la que espera juicio en régimen de aislamiento y las citas ante el juez son el único momento en el que la pareja puede verse.

“Esas miradas a Coronel, vestida hoy con una blusa blanca larga y unos vaqueros ajustados, fueron esta vez prácticamente continuas, hasta el punto de que el magistrado tuvo que reclamar la atención del presunto ex jefe del cártel de Sinaloa cuando pretendía explicarle las consecuencias de la incorporación de un nuevo abogado, Jeffrey Lichtman, al equipo de su defensa”, señaló la agencia.

Asimismo, Cogan confirmó la fecha del juicio que arrancará el próximo 5 de noviembre con la selección del jurado. La fecha se mantiene después de que el juez denegó un nuevo aplazamiento, pedido por el nuevo abogado Lichtman, que hubiera sido el tercero solicitado por la defensa del capo sinaloense, quien está acusado de 17 cargos, entre ellos tráfico de drogas, uso ilegal de armas y blanqueo de dinero.

La defensa del narcotraficante sugirió al juez que aplazara el proceso un par de meses más, hasta inicios de 2019, para que Jeffrey Lichtman, pudiera ponerse al día con toda la documentación que tiene el caso. Sin embargo, Cogan desestimó la demanda: “Ya lo he aplazado muchas veces”, recordó, poco sorprendido por la petición.

A la defensa del ex líder del Cártel de Sinaloa aún le falta analizar más de 82 gigabytes con aproximadamente 117 mil archivos de sonido, mil 125 páginas de documentos, decenas de fotografías y al menos una grabación en video, que se sumaron a las más de 320 mil páginas de documentos y miles de audios y videos.

Asimismo, Guzmán Loera -de 64 años de edad-, aceptó que Jeffrey Lichtman lo represente pese a los potenciales conflictos de interés que podría tener el abogado, dado que tres de quienes podrían ser nombrados como testigos por la Fiscalía fueron sus clientes. “El Chapo” se declaró consciente del posible conflicto de interés y dio su consentimiento.

En su aparición inicial como abogado de “El Chapo”, Lichtman declaró a la prensa que el capo sinaloense en este punto “se ha convertido en un figura mítica”, pero que en libros escritos incluso por ex agentes adscritos a su caso, ellos reconocen no saber con certeza “qué es real y qué no”.

“Vamos a defenderlo con vigor de los testigos que cooperan, todos los cuales tienen un incentivo para mentir, pues todos obtienen algo de esto. No lo hacen por la bondad de su corazón, ni porque quieren liberar al mundo de drogas ilegales. Lo hacen porque quieren algo: dinero o libertad”, sostuvo Lichtman, que se suma a los otros dos letrados titulares de la defensa: Eduardo Balarezo y William Purpura.

Por otra parte, la Fiscalía de Nueva York vinculó a “El Chapo” con al menos 20 asesinatos de personas ya identificadas ante su defensa legal, que pidió mayor información sobre los hechos para preparar el caso de manera adecuada.

Por su parte, la ex reina de la belleza se ha mantenido en silencio durante la mayor parte de los 20 meses que han transcurrido desde la extradición de “El Chapo”, excepto en abril pasado, cuando las puertas de la Corte expresó su preocupación por cómo el régimen de aislamiento está afectando a la salud física y psicológica del padre de sus hijas.

Sin embargo, otro de los abogados de Guzmán Loera, Eduardo Balarezo, solicitó a la Fiscalía mayor información, pese a que ninguno de los 17 cargos que enfrenta el acusado está relacionado con actos de violencia. Durante la audiencia ante el juez, el litigante destacó que la Fiscalía ha integrado al caso una lista de más de 20 nombres de personas asesinadas, así como fechas de cuando aparentemente sucedieron los crímenes.

Pero dijo que dicha información no le sirve para armar la defensa ni para refutar dichos alegatos, por lo que solicitó más datos a la Fiscalía. Tras la audiencia, Balarezo afirmó: “no tenemos declaraciones, documentos, no tenemos nada que nos ayude a investigar o a defendernos contra esos alegatos, y tenemos que litigar constantemente con la Fiscalía” para obtener más detalles.