El Chapo no testificarÃ¡ en su juicio en NY

El Chapo no testificará en su juicio en NY

El viernes podría comenzar a deliberar el jurado

Noroeste / Redacción

El sinaloense Joaquín Guzmán Loera, comunicó al juez Brian Cogan, este lunes, que decidió no testificar en el llamado “Juicio del Siglo”, que se lleva a cabo en su contra por 11 delitos relacionados con el narcotráfico, desde hace 10 semanas, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde mañana será presentado un testigo por parte de la defensa del Chapo.

Según el periodista Alan Feuer, uno de los periodistas del diario The New York Times que tienen acceso a la sala 8D de la Corte Federal, el juez Cogan le preguntó a El Chapo si testificaría, sin embargo, “hubo un segundo de drama”, según dijo el reportero en su cuenta de la red social Twitter.

“Su Señoría. Yo y mis abogados hemos hablado de esto y me reservaré”, dijo El Chapo. “Reserva”, preguntó otra vez el juez. “Sí, no voy a testificar”, confirmó Guzman Loera. Cogan se aseguró de que el ex líder del Cártel de Sinaloa hubiera llegado a esta decisión por su cuenta, no sólo porque sus abogados le dijeron que lo hiciera. “Sí. Pero me aconsejaron sobre ello y estoy de acuerdo con ellos”, respondió el capo sinaloense.

Según tuiteó Feuer, con la falta de testimonios de El Chapo y de otros testigos, “el juicio se acelerará hacia su conclusión”, ya que el próximo miércoles se darán las conclusiones por parte de la Fiscalía neoyorquina, mientras que el jueves, los abogados del capo sinaloense harán lo propio. “El jurado podría empezar a deliberar el viernes”, adelantó el reportero del NYT.

En total fueron 13 testigos bajo juramento los que presentó la Fiscalía estadounidense: capos, ex socios, ex empleados, ex amantes, ex amigos, además de testimonios de expertos e investigadores de la Agencia Antidrogas y el Buró Federal de Investigaciones (DEA y FBI, respectivamente, por sus siglas en inglés).

Todos ellos expusieron el multimillonario negocio del narcotráfico que lidera El Chapo a través del Cártel de Sinaloa, además de sus amoríos, la presunta complicidad de su esposa, Emma Coronel Aispuro, e incluso detalles explícitos de sus brutales crímenes. De paso, se incriminaron a varios funcionarios y ex funcionarios -entre ellos los expresidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa- quienes supuestamente habrían recibido sobornos o en la nómina del capo sinaloense y de otras organizaciones criminales.