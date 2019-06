El Chapo planeaba una tercera fuga, asegura el ex comisionado Renato Sales

Carlos Álvarez

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo", planeaba una tercera fuga, por eso el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto decidió trasladarlo de urgencia, en mayo del 2016, al Centro Federal de Readptación Social (Cefereso) No. 9, "Norte", en Ciudad Juárez, Chihuahua, el último penal de alta seguridad en el que estuvo preso hasta su extradición a Estados Unidos, el 19 de enero del 2017.

"El Chapo estaba intentando fugarse de nuevo del Altiplano. Había algunas señales, sonidos en las torres que se habían dado antes de la primera fuga. Revisamos esas señales y tomamos una decisión: vamos a moverlo a otro penal", afirmó Renato Sales Heredia, ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), desde el 27 de agosto de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2018, a la periodista Peniley Ramírez, de la cadena Univisión.

"Él reaccionó pensando que lo estaban extraditando ya. Decía: '¿a dónde me llevan?'. Ya después se dio cuenta que estaba en Ciudad Juárez", relató el funcionario federal. "Días después del traslado, el gobierno mexicano fue duramente criticado, porque ese penal no tenía una buena calificación y no era de máxima seguridad", recordó Univisión.

Sales Heredia le dijo al medio extranjero que la elección del lugar del traslado fue aprobada en una reunión que tuvo con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, además de con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y se basó principalmente en las características físicas del sitio.

El Chapo, el narco... el mito

"Por una razón muy simple: el tipo de tierra. Es piedra fundamentalmente en Juárez, entonces es muy difícil hacer un túnel. Pero además en dos kilómetros a la redonda de ese penal no hay absolutamente nada y en un radio de cinco kilómetros había muy pocas edificaciones", abundó Sales Heredia en la entrevista.

El 11 de julio del 2015, "El Chapo" se fugó del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, mejor conocido como el Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, supuestamente el penal más seguro de México, según recordó Univisión.

Sales era el Coordinador Nacional Antisecuestro y un mes después llegó como Comisionado Nacional de Seguridad, la institución encargada del sistema penal, después de la salida de Monte Alejandro Rubido García, por el escándalo de la fuga del que entonces era el líder del Cártel de Sinaloa.

En enero de 2016, el Chapo fue de nuevo aprehendido en Los Mochis, Sinaloa, por dos patrulleros de la Policía Federal. Lo detuvieron después de que había librado un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) y huía de la ciudad en un auto robado.

"'El Chapo' les dice a los policías: oigan, si ustedes me escoltan al lugar al que voy, si me acompañan, van a tener la vida arreglada, la vida solucionada. Y los policías federales se niegan", relató a Univisión el ex comisionado Sales Heredia.

Peña Nieto dio la orden de que Guzmán fuera regresado al penal del Altiplano, el mismo del que se había fugado medio año antes. Desde ese momento, aseguró el ahora ex funcionario federal, cuidar a "El Chapo" se convirtió en una de sus principales tareas oficiales y en una obsesión personal.

El túnel bajo la cárcel continuaba abierto, porque aún trabajaban allí en algunos peritajes de la entonces Procuraduría General de la República. "Entonces decido cerrar el túnel y digo: vamos a avisar a la PGR y al juez. Mejor que nos multen, es más, que nos arresten, a que este hombre se fugue de nuevo. Cualquier cosa es preferible", afirmó Sales Heredia.

El ex Comisionado dijo que pronto comenzaron a llegarle señales de alerta, ya que por una parte, las investigaciones de la fuga de 2015 indicaban que la arena para construir el túnel se había ocultado parcialmente con las obras de reparación del drenaje profundo que alimenta a la Ciudad de México y pasa junto a la cárcel.

Esas obras continuaban en 2016. Sales Heredia le dijo a Univisión que luego comenzó a recibir reportes de inteligencia y de ruidos en distintas torres del penal de máxima seguridad, por lo que decidieron trasladar al capo sinaloense al Cefereso de Ciudad Juárez.

El exfuncionario aseguró que el Gobierno de Peña Nieto implementó un operativo de 500 agentes para vigilar el penal fronterizo, además de 75 funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), que vigilaban a "El Chapo" desde el sistema de monitoreo de cámaras y directamente en su celda a toda hora.

"Estaban las cámaras que lo ubicaban, lo tenía en mi teléfono celular con una clave especial. Entonces cuando no estaba yo en la oficina, estaba desayunando con mi esposa y con mis hijos y de pronto ponía yo al señor, pues para verlo", relató Sales Heredia.

Otra causa para la elección del penal fue la cercanía de Ciudad Juárez con EE.UU. "Ayuda que esté cerca de la frontera porque había una excelente relación con el FBI [Buró Federal de Investigaciones estadounidense] y una excelente relación con las instancias de seguridad de Estados Unidos", indicó el ex comisionado.

El 19 de enero de 2017, un día antes de que terminara el mandato de Barack Obama, Sales Heredia estuvo al tanto del operativo para enviar a Guzmán Lorea a Nueva York, donde fue después juzgado y encontrado culpable.

"Se le dice se le va a extraditar, pero se hace con mucha rapidez, para que no se generara otro tipo de problemas y para no permitir igual que se generaran condiciones jurídicas que imposibilitaran el traslado", relató el ex funcionario federal a Univisión.

Según el mismo medio, al día siguiente, Sales Heredia llegó a su oficina de la Ciudad de México, y encendió, como ya era su costumbre, el monitor de la pantalla donde solía monitorear a su reo. No lo vio. "Me llevé el sustó de mi vida. Pensé: se fugó. Por un segundo olvidé que ya lo habíamos extraditado", dijo el ex comisionado.