El CMB nombra campeón honorario a Bridger, el niño que salvó a su hermana de un perro

CIUDAD DE MÉXICO._ Esta semana se dio a conocer en redes sociales la heroica historia de Bridger Walker, un niño de 6 años de Cheyenne, Wyoming, quien puso en riesgo su vida al rescatar a su hermana menor del ataque de un perro y llevarse varias mordidas en la cara, las cuales necesitaron alrededor de 100 puntos de sutura.

La historia se dio a conocer gracias a una publicación de Instagram de la tía de Walker y llegó hasta las máximas autoridades del Consejo Mundial de Boxeo, quienes decidieron reconocer la valentía del pequeño y nombrarlo campeón honorario.

Por medio del sitio oficial del CMB, Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, dio a conocer que le enviarán una réplica del cinturón de campeón mundial a Bridger, así como una serie de regalos para él y para su hermana.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw