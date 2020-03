La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) en coordinación con Comité Organizador de Tokio2020, autoridades japonesas y Gobierno Metropolitano de Tokio, comenzarán una serie de discusiones para completar la evaluación del rápido desarrollo de la situación sanitaria mundial por el Covid-19 y su impacto en los Juegos Olímpicos, incluyendo un escenario de aplazamiento.

El COI confía en que habrá finalizado estas discusiones en las próximas cuatro semanas, y aprecia enormemente la solidaridad y la asociación de los Comités Olímpicos Nacionales y las Federaciones Internacionales para apoyar a los atletas y adaptar la planificación de los Juegos.

Por medio de un comunicado, el COI dio a conocer dicha determinación, descartando de momento lo informado por la Cadena SER de España, que afirmaba que los JJOO serían oficialmente aplazados en las próximas horas.

El COI enfatizó que la cancelación de los Juegos Olímpicos no resolvería ninguno de los problemas ni ayudaría a nadie. Por lo tanto, "la cancelación no está en la agenda".

"Estos escenarios se relacionan con la modificación de los planes operativos existentes para que los Juegos continúen el 24 de julio de 2020, y también para los cambios en la fecha de inicio de los Juegos. Este paso permitirá una mejor visibilidad del desarrollo rápidamente cambiante de la situación de la salud en todo el mundo y en Japón. Servirá como la base para la mejor decisión en interés de los atletas y todos los demás involucrados", se publica en el comunicado.

"Una serie de lugares críticos necesarios para los Juegos ya no podrían estar disponibles. Las situaciones con millones de noches ya reservadas en hoteles son extremadamente difíciles de manejar, y el calendario deportivo internacional para al menos 33 deportes olímpicos tendría que adaptarse. Estos son sólo algunos de muchos, muchos más desafíos".

